Компания-банкрот Westinghouse пытается построить в Центральной Азии АЭС

Если американцев скрестить с японцами (мы сугубо о технологиях и бизнесе), то выйдет либо Фукусима, либо банкротство. В крайнем случае, сначала Фукусима, а потом банкротство. Однако, несмотря на явный радиоактивный душок, упорная (упоротая?) американская компания с японским следом не оставляет попыток построить чего-нибудь такое эдакое в Центральной Азии и ее окрестностях. "ВЭС 24" разбирался, почему этого ни в коем случае нельзя делать.

Если рассудок и жизнь дороги вам…

Не выходите вечером на Девонширские болота, не ешьте на ночь сырых помидоров, не доверяйте строительства АЭС мутной компании, пережившей банкротство и меняющей собственников как перчатки. Таковы базовые правила спокойной жизни без риска проснуться под оглушающий визг счетчика Гейгера. Почему мы напоминаем эти правила?

А вот почему. Намедни стало известно, что указанная неудачливая американская компания (в 2006 году она была приобретена японской Toshiba, в 2015 году попала в грандиозный скандал по поводу завышения менеджментом прибыли компании, в 2017 обанкротилась, затем была дважды продана – в 2018 и в 2022) предпринимает попытки зайти в Центральную Азию с предложением построить АЭС. Начали с Узбекистана. Ташкенту поступило интересное на первый взгляд предложение, которое на поверку оказалось троянским конем ("бойтесь данайцев"), напичканным радиоактивными изотопами, от которых дохнет все живое в окружности сотен километров.

Суть предложения такова – а давайте, говорят американо-японо-британские (черт знает, какие, на самом деле) атомщики, мы вам построим АЭС на халяву, ну то бишь со свойственной нам, англосаксом, щедростью, доказанной в веках. Единственное, за генерацию будем драть три шкуры, ибо надо отбить деньги на строительство. Плюс привяжем стоимость генерации к доллару, ибо видали мы ваши сумы в гробу в белых тапках.

Переводим – генерация АЭС будет настолько дорогой, что обесценивает любые промышленные и коммунальные начинания с ней связанные. Кроме того, при любом скачке курса сума по отношению к доллару стоимость атомной энергии станет настолько заоблачной, что узбекским домохозяйствам придется продавать фамильные танбуры, чтобы оплатить счета. Короче, бесплатный сыр, который известно, где бывает.

Мутации и гигантские грибы

Теперь о мышеловке, точнее, собственно, об АЭС. Мы не собираемся подвергать сомнению эффективность ни американских, ни японских атомных технологий (подумаешь, иногда энергоблоки взрываются, дело житейское), но обозначить проблематику обязаны. Не очень понятно, что делать с АЭС в ЦА, работающей на американском топливе, если США вдруг по политическим или иным причинам (они это любят) прекратят это топливо поставлять. Консервировать станцию? Кто-нибудь представляет себе масштаб этой работы? Далее – допустим даже американцы поставили топливо, что делать с отработанным? Думаете, американцы заберут его к себе в Питсбург, где базируется пресловутая Westinghouse? Разумеется, а потом догонять и еще попросят, ибо самое любимое занятие американцев складировать у себя отработанное ядерное топливо. Словом, не очень понятно будущее технологического процесса. Точнее, понятно, что в пределе это будущее напоминает ядерный апокалипсис с трехметровыми тушканчиками-мутантами под Ташкентом.

Теперь без иронии. США сегодня не могут выступать надежным партнером в таких тонких и опасных материях, как атомная энергетика. Эта страна наглядно доказала, что готова забить на любые контуры безопасности и жизни миллионов людей, если им это выгодно. Использование экономических инструментов в сугубо политических целях давно стало фирменным знаком "града, построенного на холме".

По счастью, в Ташкенте это, похоже понимают и, проведя расчеты, высказались в пользу Росатома, который будет строить Джизакскую АЭС за счет республиканского бюджета и кредита РФ. Росатом (и это не реклама, а клиническая правда) – единственная в мире компания в атомной отрасли, которая обладает всем технологическим циклом: от строительства АЭС и ее эксплуатации до утилизации и хранения атомных отходов.

Но-таки что вы думаете? Westinghouse не успокоилась и подалась в Армению! Так и так, говорят, построим вам АЭС бесплатно, в режиме "экспериментальной эксплуатации". То, что Пашинян любит экспериментировать, мы и так знаем, но хочется верить, что его экспериментальный зуд не распространяется так далеко. Карабах и ядерные грибы – это уже явный перебор.