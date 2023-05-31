ЖК попросили дать разрешение на привлечение Мадумарова к ответственности

Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев снова попросил Жогорку Кенеш дать разрешение на привлечение к ответственности лидера фракции "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова.
Последнему вменяют следующие статьи УК КР:
"Приготовление к насильственному захвату власти";
"Приготовление к организации массовых беспорядков";
"Превышение власти".
В этой связи в Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия для рассмотрения представления генерального прокурора КР Курманкула Зулушева, куда вошли:
Кундузбек Сулайманов ("Ата-Журт Кыргызстан")
Карим Ханджеза (депутатская группа "Мекенчил")
Мирлан Самыйкожо (депутатская группа "Элдик")
Миргуль Темирбаева ("Ишеним")
Мурадил Сыдыков ("Ынтымак")
Фарходбек Алимжанов ("Альянс")
Гуля Кожокулова ("Бутун Кыргызстан")
Динара Ашимова ("Ыйман Нуру").