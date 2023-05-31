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ЖК попросили дать разрешение на привлечение Мадумарова к ответственности

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев снова попросил Жогорку Кенеш дать разрешение на привлечение к ответственности лидера фракции "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова.

Последнему вменяют следующие статьи УК КР:

"Приготовление к насильственному захвату власти";

"Приготовление к организации массовых беспорядков";

"Превышение власти".

В этой связи в Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия для рассмотрения представления генерального прокурора КР Курманкула Зулушева, куда вошли:

Кундузбек Сулайманов ("Ата-Журт Кыргызстан")

Карим Ханджеза (депутатская группа "Мекенчил")

Мирлан Самыйкожо (депутатская группа "Элдик")

Миргуль Темирбаева ("Ишеним")

Мурадил Сыдыков ("Ынтымак")

Фарходбек Алимжанов ("Альянс")

Гуля Кожокулова ("Бутун Кыргызстан")

Динара Ашимова ("Ыйман Нуру").


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URL: https://www.vb.kg/430010
Теги:
Адахан Мадумаров, Генеральная прокуратура, Курманкул Зулушев, Жогорку Кенеш
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