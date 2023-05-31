ЖК попросили дать разрешение на привлечение Мадумарова к ответственности

Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев снова попросил Жогорку Кенеш дать разрешение на привлечение к ответственности лидера фракции "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова.

Последнему вменяют следующие статьи УК КР:

"Приготовление к насильственному захвату власти";

"Приготовление к организации массовых беспорядков";

"Превышение власти".

В этой связи в Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия для рассмотрения представления генерального прокурора КР Курманкула Зулушева, куда вошли:

Кундузбек Сулайманов ("Ата-Журт Кыргызстан")

Карим Ханджеза (депутатская группа "Мекенчил")

Мирлан Самыйкожо (депутатская группа "Элдик")

Миргуль Темирбаева ("Ишеним")

Мурадил Сыдыков ("Ынтымак")

Фарходбек Алимжанов ("Альянс")

Гуля Кожокулова ("Бутун Кыргызстан")

Динара Ашимова ("Ыйман Нуру").