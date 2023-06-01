Депутаты ЖК: Надо чаще обсуждать вопросы духовности и развития культуры

30 мая в Доме кино имени Айтматова на интерактивной площадке "Альтернатива Базарова" состоялся специальный показ нового фильма Народного артиста КР Актана Арыма Кубата "Эсимде" для депутатов и аппарата Жогорку Кенеша КР. Нардепы с интересом откликнулись на предложение коллеги Адахана Мадумарова на время отвлечься от заседаний и обратить свой взор в сторону киноискусства. В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители творческой интеллигенции.

"Не устаю повторять, что кыргызов кыргызами делает культура, - сказал после просмотра фильма инициатор встречи. - Мы не можем похвастаться ни заводами, ни фабриками, когда к нам приезжают из-за рубежа. За полтора часа фильма его главный герой Зарлык ничего не сказал, но он, как Дерсу Узала, молча, сказал о многом".

"Хороший фильм, - согласился с мнением коллеги еще один участник просмотра Жанар Акаев. - У Джорджа Оруэлла есть гениальное изречение, когда в обществе все врут, а кто-то говорит правду, то его воспринимают, как экстремиста. В моем селе тоже есть один такой человек, который всегда говорит правду и задает вопросы, а все считают, что он, мягко говоря, не от мира сего. Надо расти, развиваться и очищаться, в этом есть потребность каждого человека. Актан Арым Кубат преподал урок всему миру, как надо уважать родителей. Как я заметил на недавнем заседании Жогорку Кенеша, мы обсуждали много вопросов, но, к сожалению, не уделили внимание образованию и культуре. Мы делимся на разные фракции, а нам бы надо сделать подобные встречи традицией и вместе обсуждать вопросы духовности и развития культуры в стране".

"Я смотрела фильм и думала, а какое у меня отношение к моим родителям, моему супругу, детям, - поделилась своими впечатлениями депутат Жогорку Кенеша КР Аида Исатбек кызы. - Фильм меня глубоко тронул. Спасибо актерам и низкий поклон создателям фильма. Они создали образ человека, каким он должен быть в нынешнее время".

"Много разных законов сейчас придумывают, но в селе и в городе молодежь продолжает сидеть в Тик-Токе, - сказала государственный деятель Жаныл Туменбаева. – На это надо обратить внимание правительству и комитету по социальной политике парламента. Фильм "Эсимде" надо показывать в каждом селе, он лучше всяких законов демонстрирует, что нам сейчас нужно и над чем надо работать".

"Это гениально, потому что Актан Арым Кубат всегда поднимает такие насущные вопросы, которые, кроме нас, кыргызов, никому не интересны, и кроме нас никто не сможет их поднять и решить, - сказала известный арт-менеджер и художник Динара Чочунбаева. - Сейчас это такая большая редкость, когда политические деятели обращают внимание на искусство. Искусство - это оружие, и мы видим, как искусство открывает глаза, а у политиков есть еще оружие - принимать решения. Почему наше правительство не обращает на это внимание? У нас сейчас школ меньше, чем мечетей, а наши женщины находятся под гнетом правил, которые не присущи кыргызскому народу. Мы видим, как в конце фильма главная героиня снимает с себя хиджаб, возвращается к своим корням и присоединяется к своему народу. Вот к чему необходимо стремиться".

"Каждый персонаж фильма – это такая наполненная грань жизни, - считает Народная артистка КР и Казахстана Гульсара Ажибекова. - И то, что в богом забытом, пыльном и грязном айыле, где люди спиваются и теряют себя, еще живет любовь, в этом, несомненно, заслуга Актана Арыма Кубата, потому что он - счастливый художник и сохранил её в своей душе, а любить означает дарить частичку себя и желание жить".

"Цель создания "Альтернативы Базарова" – связь и преемственность поколений кинематографа, бережное сохранение и накопление наследия "кыргызского чуда", будоражащего сознание авторского кино, застрельщиком которого и был Геннадий Базаров в Кыргызстане. Среди поставленных задач – приобщение к разговору о кино всех гражданских сословий, продвижение и развитие киноведения, формирование критической массы зрителей на примерах лучших достижений национального кинематографа, отличающихся смысловыми и нравственно-эстетическими посылами, взывающими к разуму и духовности, обличающими пороки, которые тормозят прогрессивное развитие. Ведь, как не уставал повторять сам Геннадий Базаров, "цивилизация – это культура, а культура – это духовность", - сказала vb.kg член Союза кинематографистов КР Елена Баялинова.

Причина упадка – потребительство и бездуховность

Мнение журналиста-блогера Ирины Горшковой:

- "Альтернатива Базарова" очень нужна и молодым, и людям старшего возраста. Мы хотим видеть себе подобных и перестать чувствовать себя одинокими, потому что нас довольно сильно разбросало по разные стороны, и мы как-то закрылись в своих квартирах и перестали общаться, а площадок для общения практически нет, кроме некоторых культурных учреждений, которые еще пытаются что-то делать. Идея продлить базаровскую "Альтернативу" в киноклубе – прекрасная идея, и, надеюсь, что она получит поддержку у государства, у людей старшего поколения, и у молодежи. А самое главное - у кинематографистов, потому что им тоже нужна обратная связь, нужно, чтобы люди увидели, что и как показывать. И, между прочим, нужно объяснять, что собственно хотел сказать художник, потому что не всем, к сожалению, уже понятно.

Базаровские фильмы такие тонкие, звучащие, искренние. Они созданы простыми средствами, но как пробивают до самой глубины души! И это отлично, что у наших кинематографистов и зрителей появилась такая возможность общаться и обогащать друг друга. Самое большое богатство – это духовность. Богат не тот, у которого всё есть, а тот, кому не нужно материальное.

Это был большой подвиг во времена 90-х, когда всё вдруг рухнуло, и как вдруг почти в одночасье обрушился мир. Приходишь на работу, а все пятьсот человек, которые с тобой работали, уволены. Большинство мужиков залегло на диваны, женщины поехали за тряпками, чтобы прокормить семью, а Базаров стал снимать на Первом национальном канале "Альтернативу" и снимал её больше четверти века. Четверть века он вел разговор о духовном, о самом главном. Когда мы с ним беседовали, я поняла, что он видит мир не так, как мы, его видение априори трансцендентальное, то есть за пределами опыта и разума, того, что он здесь на земле получил. Да, у него было прекрасное детство, его держали, как он говорил, на коленях великие люди, и было на кого равняться и ему повезло, что он проходил потрясающую школу мастеров на Мосфильме и даже у Феллини. Он называл имена людей, которые являются столпами классики, и они действительно таковые и не только в своей профессии, а столпы духа. Ему было на кого равняться, было с кого снимать жизненную кальку.

Моё ощущение, что это человек с очень древней душой, потому что люди с молодой душой что-то делают, суетятся, добывают и предъявляют, демонстрируют себя, а ему не нужно было этого делать. Он всегда задумывался о самом главном: о жизни, смерти, бытие, о том, что на самом деле делает человека человеком, и всегда, в любом его фильме можно было это увидеть. Он старался нести это понимание в массы, совсем не рассчитывая, что каждый человек это увидит. Увидел тот, кому это нужно было. Самая главная его задача была соскрести с человека жировую копоть. Он пытался вытащить каждого, но не со всеми это удавалось.

Что происходит сейчас? Однажды я спросила его, чем отличается культура того времени от нынешнего. Начнем с того, что сейчас интеллигентный человек себя не проявляет, это как бы неприлично. Сейчас времена, когда зарабатываются деньги, когда материальное душит, довлеет и становится самым главным критерием.

От бездуховного перестаёт существовать страна, нация, народ. В интервью Базаров привел пример римского поэта Овидия, которого изгнали, и началось разрушение Рима. Геннадий Садырович соотносил нынешнее время с этим временем упадка, и он назвал причину этого – потребительство и бездуховность. Когда потребительство перекрывает духовность, начинается сильнейшая деградация, и мы наблюдаем это, как минимум, последние тридцать лет своего развития.

Что делать и как быть человеку, который только становится на крыло? Много читать и осмысливать прочитанное. Не возноситься ни с помощью денег, ни кулаков, не уподобляться мальчику на улице, сказавшему Базарову в одной из последних "Альтернатив": "Дядя Гена, нужен кулак, тугой кошелек и умение прорваться в жизнь". Нужно уметь понимать и осмысливать, а это дают книги и саморазвитие.