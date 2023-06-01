Погода
$ 87.55 - 88.17
€ 93.94 - 94.94

Депутаты ЖК: Надо чаще обсуждать вопросы духовности и развития культуры

166  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

30 мая в Доме кино имени Айтматова на интерактивной площадке "Альтернатива Базарова" состоялся специальный показ нового фильма Народного артиста КР Актана Арыма Кубата "Эсимде" для депутатов и аппарата Жогорку Кенеша КР. Нардепы с интересом откликнулись на предложение коллеги Адахана Мадумарова на время отвлечься от заседаний и обратить свой взор в сторону киноискусства. В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители творческой интеллигенции.

"Не устаю повторять, что кыргызов кыргызами делает культура, - сказал после просмотра фильма инициатор встречи. - Мы не можем похвастаться ни заводами, ни фабриками, когда к нам приезжают из-за рубежа. За полтора часа фильма его главный герой Зарлык ничего не сказал, но он, как Дерсу Узала, молча, сказал о многом".

"Хороший фильм, - согласился с мнением коллеги еще один участник просмотра Жанар Акаев. - У Джорджа Оруэлла есть гениальное изречение, когда в обществе все врут, а кто-то говорит правду, то его воспринимают, как экстремиста. В моем селе тоже есть один такой человек, который всегда говорит правду и задает вопросы, а все считают, что он, мягко говоря, не от мира сего. Надо расти, развиваться и очищаться, в этом есть потребность каждого человека. Актан Арым Кубат преподал урок всему миру, как надо уважать родителей. Как я заметил на недавнем заседании Жогорку Кенеша, мы обсуждали много вопросов, но, к сожалению, не уделили внимание образованию и культуре. Мы делимся на разные фракции, а нам бы надо сделать подобные встречи традицией и вместе обсуждать вопросы духовности и развития культуры в стране".

"Я смотрела фильм и думала, а какое у меня отношение к моим родителям, моему супругу, детям, - поделилась своими впечатлениями депутат Жогорку Кенеша КР Аида Исатбек кызы. - Фильм меня глубоко тронул. Спасибо актерам и низкий поклон создателям фильма. Они создали образ человека, каким он должен быть в нынешнее время".

"Много разных законов сейчас придумывают, но в селе и в городе молодежь продолжает сидеть в Тик-Токе, - сказала государственный деятель Жаныл Туменбаева. – На это надо обратить внимание правительству и комитету по социальной политике парламента. Фильм "Эсимде" надо показывать в каждом селе, он лучше всяких законов демонстрирует, что нам сейчас нужно и над чем надо работать".

"Это гениально, потому что Актан Арым Кубат всегда поднимает такие насущные вопросы, которые, кроме нас, кыргызов, никому не интересны, и кроме нас никто не сможет их поднять и решить, - сказала известный арт-менеджер и художник Динара Чочунбаева. - Сейчас это такая большая редкость, когда политические деятели обращают внимание на искусство. Искусство - это оружие, и мы видим, как искусство открывает глаза, а у политиков есть еще оружие - принимать решения. Почему наше правительство не обращает на это внимание? У нас сейчас школ меньше, чем мечетей, а наши женщины находятся под гнетом правил, которые не присущи кыргызскому народу. Мы видим, как в конце фильма главная героиня снимает с себя хиджаб, возвращается к своим корням и присоединяется к своему народу. Вот к чему необходимо стремиться".

"Каждый персонаж фильма – это такая наполненная грань жизни, - считает Народная артистка КР и Казахстана Гульсара Ажибекова. - И то, что в богом забытом, пыльном и грязном айыле, где люди спиваются и теряют себя, еще живет любовь, в этом, несомненно, заслуга Актана Арыма Кубата, потому что он - счастливый художник и сохранил её в своей душе, а любить означает дарить частичку себя и желание жить".

"Цель создания "Альтернативы Базарова" – связь и преемственность поколений кинематографа, бережное сохранение и накопление наследия "кыргызского чуда", будоражащего сознание авторского кино, застрельщиком которого и был Геннадий Базаров в Кыргызстане. Среди поставленных задач – приобщение к разговору о кино всех гражданских сословий, продвижение и развитие киноведения, формирование критической массы зрителей на примерах лучших достижений национального кинематографа, отличающихся смысловыми и нравственно-эстетическими посылами, взывающими к разуму и духовности, обличающими пороки, которые тормозят прогрессивное развитие. Ведь, как не уставал повторять сам Геннадий Базаров, "цивилизация – это культура, а культура – это духовность", - сказала vb.kg член Союза кинематографистов КР Елена Баялинова.

Причина упадка – потребительство и бездуховность

Мнение журналиста-блогера Ирины Горшковой:

- "Альтернатива Базарова" очень нужна и молодым, и людям старшего возраста. Мы хотим видеть себе подобных и перестать чувствовать себя одинокими, потому что нас довольно сильно разбросало по разные стороны, и мы как-то закрылись в своих квартирах и перестали общаться, а площадок для общения практически нет, кроме некоторых культурных учреждений, которые еще пытаются что-то делать. Идея продлить базаровскую "Альтернативу" в киноклубе – прекрасная идея, и, надеюсь, что она получит поддержку у государства, у людей старшего поколения, и у молодежи. А самое главное - у кинематографистов, потому что им тоже нужна обратная связь, нужно, чтобы люди увидели, что и как показывать. И, между прочим, нужно объяснять, что собственно хотел сказать художник, потому что не всем, к сожалению, уже понятно.

Базаровские фильмы такие тонкие, звучащие, искренние. Они созданы простыми средствами, но как пробивают до самой глубины души! И это отлично, что у наших кинематографистов и зрителей появилась такая возможность общаться и обогащать друг друга. Самое большое богатство – это духовность. Богат не тот, у которого всё есть, а тот, кому не нужно материальное.

Это был большой подвиг во времена 90-х, когда всё вдруг рухнуло, и как вдруг почти в одночасье обрушился мир. Приходишь на работу, а все пятьсот человек, которые с тобой работали, уволены. Большинство мужиков залегло на диваны, женщины поехали за тряпками, чтобы прокормить семью, а Базаров стал снимать на Первом национальном канале "Альтернативу" и снимал её больше четверти века. Четверть века он вел разговор о духовном, о самом главном. Когда мы с ним беседовали, я поняла, что он видит мир не так, как мы, его видение априори трансцендентальное, то есть за пределами опыта и разума, того, что он здесь на земле получил. Да, у него было прекрасное детство, его держали, как он говорил, на коленях великие люди, и было на кого равняться и ему повезло, что он проходил потрясающую школу мастеров на Мосфильме и даже у Феллини. Он называл имена людей, которые являются столпами классики, и они действительно таковые и не только в своей профессии, а столпы духа. Ему было на кого равняться, было с кого снимать жизненную кальку.

Моё ощущение, что это человек с очень древней душой, потому что люди с молодой душой что-то делают, суетятся, добывают и предъявляют, демонстрируют себя, а ему не нужно было этого делать. Он всегда задумывался о самом главном: о жизни, смерти, бытие, о том, что на самом деле делает человека человеком, и всегда, в любом его фильме можно было это увидеть. Он старался нести это понимание в массы, совсем не рассчитывая, что каждый человек это увидит. Увидел тот, кому это нужно было. Самая главная его задача была соскрести с человека жировую копоть. Он пытался вытащить каждого, но не со всеми это удавалось.

Что происходит сейчас? Однажды я спросила его, чем отличается культура того времени от нынешнего. Начнем с того, что сейчас интеллигентный человек себя не проявляет, это как бы неприлично. Сейчас времена, когда зарабатываются деньги, когда материальное душит, довлеет и становится самым главным критерием.

От бездуховного перестаёт существовать страна, нация, народ. В интервью Базаров привел пример римского поэта Овидия, которого изгнали, и началось разрушение Рима. Геннадий Садырович соотносил нынешнее время с этим временем упадка, и он назвал причину этого – потребительство и бездуховность. Когда потребительство перекрывает духовность, начинается сильнейшая деградация, и мы наблюдаем это, как минимум, последние тридцать лет своего развития.

Что делать и как быть человеку, который только становится на крыло? Много читать и осмысливать прочитанное. Не возноситься ни с помощью денег, ни кулаков, не уподобляться мальчику на улице, сказавшему Базарову в одной из последних "Альтернатив": "Дядя Гена, нужен кулак, тугой кошелек и умение прорваться в жизнь". Нужно уметь понимать и осмысливать, а это дают книги и саморазвитие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430016
Теги:
искусство, кино, молодежь, пожилые люди, герой, культура, Жогорку Кенеш, Депутат, фильм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  