ГКНБ выявлен международный канал сбыта поддельных шенгенских виз

ГКНБ КР выявлена и пресечена противоправная деятельность организаторов международного канала незаконной переправки иностранных граждан в страны Западной Европы через территорию Кыргызстана под видом туристов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, 30 мая 2023 года в рамках возбужденного уголовного дела, предварительно установлены основные фигуранты, которые на основании поддельных шенгенских виз, занимались организацией транзита в Европу через Кыргызстан, установлены более 40 иностранных граждан, пострадавших от действий организаторов канала незаконной миграции.

В настоящее время устанавливаются эпизоды противоправной деятельности и лица, причастные к изготовлению и сбытам поддельных документов".