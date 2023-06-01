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Оправданная по делу о краже 7 млн гражданка КР намерена просить компенсацию

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Новосибирский областной суд освободил из СИЗО 45-летнюю Айнагуль Борбуеву, осужденную за кражу сумки, где якобы лежали 7 миллионов рублей. Мигрантка нашла на улице чехол из-под ноутбука, через несколько дней в полицию подал заявление его владелец. Он уверял, что внутри были 7 миллионов. Айнагуль провела в СИЗО почти 2 года, доказывая свою невиновность: она не отрицала, что взяла сумку, но уверяла, что та была без денег.

- Судебная коллегия определила – приговор Октябрьского районного суда от 7 октября 2022 года в отношении Борбуевой А.П. изменить. Действия ее переквалифицировать с п "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ на ч.1 ст. 158 УК РФ, от назначенного наказания в виде штрафа в 60 тысяч рублей Борбуеву освободить. Избранную меру пресечения отменить, из-под стражи в СИЗО №1 Новосибирска Борбуеву освободить, - зачитала приговор судья Новосибирского областного суда Елена Плотникова.

Освобожденная Айнагуль Борбуева дала первое интервью КП-Новосибирск. Женщина рассказывает, что в СИЗО читала детективы: Донцову, Улицкую и других авторов, "чтобы успокоиться". Зла на бизнесмена не держит, а вот компенсацию за пошатнувшееся здоровье планирует отсудить.

- Я провела в СИЗО 1 год и 7 месяцев, оставался месяц до конца назначенного первым приговором срока, и могла выйти по УДО. Но мне хотелось справедливости: в сумке, которую я нашла, не было денег. В первую очередь меня поддержала семья - родные и мои близкие друзья. "Комсомольская правда" писала про нестыковки в деле, адвокаты поддерживали. Даже сокамерницы были в шоке. Как можно за пустую сумку посадить человека? Ведь не было доказано, что там были деньги. Говорили: "Ладно, мы-то знаем, за что сидим. А вот ты сидишь ни за что". Со здоровьем у меня тут начались проблемы. Сейчас буду лечиться, меня поддержат родные и соотечественники, - рассказала КП-Новосибирск Айнагуль Борбуева.

Источник: nsk.kp.ru


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URL: https://www.vb.kg/430035
Теги:
кража, миграция, Россия, суд, Кыргызстан, деньги, женщины
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