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КР и Германия подписали соглашение о сотрудничестве на сумму 4,5 млн евро

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- Назгуль Абдыразакова
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1 июня на площадке Министерства экономики и коммерции состоялась церемония подписания соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республикой и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данное соглашение внесет значительный вклад в снижение материнской и младенческой смертности, а также в улучшение условий и качества медицинского обслуживания в Бишкеке и регионах. Сумма соглашения составила 4 500 000 евро. В рамках данных средств планируется завершение текущих и планируемых инфраструктурных проектов, в частности, строительство и оснащение медицинским оборудованием Перинатальных центров в городах Бишкек, Ош и Талас, а также оснащение оборудованием Бишкекской противотуберкулезной больницы.

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев в своей приветственной речи отметил, что Германия является одним из основных партнеров по развитию, который за 30 лет сотрудничества реализовал проекты в секторах устойчивого развития экономики и здравоохранения. Благодаря поддержке Правительства Германии, было реализовано множество проектов, результатами которых являются создание новых рабочих мест, обеспечение роста доходов населения, улучшение конкурентоспособности экономики КР.

В свою очередь, г-жа Габриэла Геллил от лица ФРГ выразила пожелания в устойчивом развитии и всеобщем процветании Кыргызской Республики. Г-жа Геллил положительно оценила последовательную деятельность и достигнутый прогресс в сфере перехода к зеленой экономике. Также она отметила, что сфера здравоохранения является весьма важной, и вклад ФРГ в развитие данного сектора отвечает текущим вызовам. В заключение своей речи, г-жа Геллил призвала к продолжению продуктивного сотрудничества в рамках региональных и тематических проектов и программ.

В рамках встречи стороны отметили положительную динамику и перспективы нового формата сотрудничества через Европейский союз.


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URL: https://www.vb.kg/430038
Теги:
Германия, сотрудничество, Кыргызстан
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