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ФОМС: Родителям необходимо приписать своих детей к семейному врачу

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- Нина Ничипорова
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"Дети с момента рождения и до получения аттестата об окончании общеобразовательной школы считаются застрахованными гражданами, имеющими право на получение медицинских услуг в рамках Программы государственных гарантий (ПГГ). Но детей необходимо приписать к семейному врачу", - пояснили vb.kg в Фонде обязательного медицинского страхования Кыргызстана.

Как заявили в ФОМС, все государственные организации здравоохранения республики как на амбулаторном, так и на стационарном уровнях, обязаны своевременно и безотлагательно предоставлять медицинскую помощь родителям с детьми до 18 лет (до окончания общеобразовательных учреждений).

Но им необходимо приписать своих детей к семейному врачу. При необходимости планового лечения в стационаре надо выписать направление у семейного врача. Как отметили в ФОМС, в противном случае - при отсутствии направления придется платить максимальный размер сооплаты независимо от возраста ребенка. При отсутствии приписки по месту жительства, направления от врача на лабораторно-диагностические исследования все медицинские услуги в Центре семейной медицины оплачиваются также по прейскуранту.

Однако в таких экстренных случаях, как травмы, отравления и другие безотлагательные состояния и заболевания, медицинская помощь оказывается бесплатно как службой экстренной скорой медицинской помощи, так и организациями здравоохранения, независимо от их частного или государственного статуса. Также доступна экстренная консультативная медицинская помощь.


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URL: https://www.vb.kg/430039
Теги:
дети, здравоохранение, отравление, травмы, школа, врачи, скорая помощь, ФОМС, ЦСМ
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