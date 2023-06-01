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Акылбек Жапаров: В этом году ожидаем прибытия около 10 миллионов туристов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На территории ипподрома города Чолпон-Ата Иссык-Кульской области был проведен гарнизонный развод подразделений органов внутренних дел КР и УВД Иссык-Кульской области.

В мероприятии приняли участие председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, министр внутренних дел генерал-лейтенант милиции Улан Ниязбеков, заместитель министра Октябрь Урмамбетов, полномочный представитель Президента в Иссык-Кульской области Илияз Иманбетов и начальник УВД Иссык-Кульской области Орунбай Кочкоров.

Председатель кабминав проверил готовность личного состава и дал указания по обеспечению безопасности дорожного движения в летний туристический сезон 2023 года.

"Традиционно в это время мы готовимся к туристическому сезону и проводим усиленные мероприятия по обеспечению безопасности. Хочу отметить, что основные наши задачи - сохранение мира, обеспечение безопасности граждан во всех регионах, создание благоприятных условий для отдыхающих.

Если вы помните, в прошлом году мы открывали летний туристический сезон под девизом "Чистая вода, чистый воздух, чистый человек". Все страны мира поддерживаются единого мнения, что туризм - это путь к развитию. В период пандемии, в связи с мировой экономической ситуацией было сложно расширять туристическую отрасль и создавать условия, соответствующие международным стандартам. В этом году, в результате кропотливой работы нам удалось реализовать необходимые меры для приема большого количества отдыхающих.

Если до сегодняшнего дня мы принимали около 2 миллионов туристов, то в этом году ожидаем прибытия около 10 миллионов туристов.

Хочу сообщить вам, что основной обязанностью органов местного самоуправления и правоохранительных органов является дальнейшее

повышение туристического потенциала, улучшение всех уровней обслуживания, обеспечение комфортных условий для гостей нашей страны и обеспечение их безопасности.

Как вы все знаете, два дня назад Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров открыл в Чолпон-Ате парк, отвечающий всем требованиям, площадью 16 гектаров. На открытии современной зоны отдыха Садыр Нургожоевич подчеркнул, что создание благоприятных условий в сфере туризма должно проходить через региональное развитие. Чтобы четко выполнять поставленные задачи, мы делаем акцент на экологию, креативную экономику и развитие инфраструктуры в общетуристических зонах. Если мы будем развивать туризм в Кыргызстане, не мечтая и не интересуясь туристической индустрией других стран, у нас будет хорошая возможность улучшить жизнь людей, поднять экономику нашей страны.

Основной целью мы определяем работу с привлечением всемирно признанных туристических агентств, организаций, иностранных и отечественных инвесторов и продолжим деятельность в этом направлении. Самое главное, мы будем делать все возможное для сохранения чистоты окружающей среды, привлечения туристов в нашу страну, создания рабочих мест кыргызстанцам, поддержки самостоятельного роста местной инфраструктуры в каждом регионе. Мы уже позаботились о повышении конкуренции в сфере туризма, обеспечив стабильность доходов от туризма, уделяя особое внимание безопасности иностранных гостей и наших граждан.

МВД внедряет специализированное, современное оборудование для защиты прав и свобод граждан, создания безопасных условий жизни и отдыха. На территории республики установлено более 3 тысяч видеокамер, в том числе с функцией распознавания лиц. Центры мониторинга контролирующие и координирующие общественные места, работают круглосуточно.

Для выявления нарушений правил дорожного движения на местах работают патрульные машины, оснащенные аппаратно-программным комплексом фотовидеофиксации "Ураган". Для обеспечения безопасности населения используется множество современных цифровых технологических средств", -сказал председатель кабинета министров в своем выступлении.

Также Акылбек Жапаров отметил, что Министерству внутренних дел, областным представителям Президента, акимам городов, акимам районов,

главам айыл окмоту необходимо провести целенаправленные мероприятия для успешного проведения летнего туристического сезона и дал задачи по ряду направлений:

- проведение мероприятий по созданию благоприятных условий в туристических зонах, обеспечению безопасной работы среднего и малого

бизнеса, укреплению деловых связей между предпринимателями для повышения экономических возможностей, привлечения иностранных туристов и инвесторов;

- местным органам власти, правоохранительным органам и всем отраслям, осуществляющим деятельность в сфере туризма, в соответствии с

особенностями региона создать "специальные планы действий" для успешного проведения туристического сезона. Непрерывно осуществлять работу по пресечению различных непредвиденных обстоятельств, автомобильных аварий с тяжелыми последствиями, преступлений, правонарушений;

- подразделения туристическо-экологической милиции, передвижные приемные милиции, посты дорожной безопасности должны работать в усиленном режиме, всем обратившимся гражданам необходимо оказывать качественные сервисные услуги, постоянно проводить профилактические мероприятия;

- представителям органов местного самоуправления уделить особое внимание экологической ситуации, чистоте туристических зон, готовности

пансионатов, баз отдыха, лагерей, оздоровительных учреждений, устранять возникшие недостатки на месте;

- поддерживать отечественных и иностранных инвесторов, создавать для них благоприятные условия, прилагать усилия для достижения высокого уровня туризма. Представители всех отраслей, обслуживающие народ и первые руководители государственных органов должны работать в тесном контакте друг с другом.

"Не только милиция должна работать сплочённо, это касается всех сфер деятельности, для создания соответствующих условий развития нашей страны и повышения потенциала туризма на международном рынке. Надеюсь, что за реализацию вышеуказанных направлений возьмутся руководители каждого местного самоуправления. Я поставил перед вами важные задачи, которые необходимо сделать и направления, которым нужно следовать, чтобы летний туристический сезон был успешным.

Кроме этого, в этом году в стране пройдет ряд государственных саммитов, международных встреч на высшем уровне. Требую строго соблюдать порядок и выполнять поставленные задачи.

Поручаю вам служить народу честно и справедливо, совместно с представителями добровольного народного объединения защищать

безопасность граждан на высоком уровне", - подытожил выступление председатель кабинета министров.

В конце мероприятия личному составу даны указания об охране общественного порядка, профилактике правонарушений, четкому и

оперативному рассмотрению жалоб и заявлений отдыхающих, обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению дорожно-транспортных происшествий, о совместной работе с добровольными народными дружинами, а также оказанию квалифицированной помощи туристам.


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URL: https://www.vb.kg/430042
Теги:
Акылбек Жапаров, туризм, милиция
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