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ГНС запустила проект по использованию электронных навигационных пломб

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики запустила пилотный проект, предусматривающий использование электронных навигационных пломб в автомобильных и железнодорожных грузоперевозках между Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Пилотный проект продлится до 1 сентября 2023 года.

В рамках проекта будут апробированы интегрированная информационная система трех стран и механизм применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров, контроля доставки товаров, а также подготовки участников внешнеэкономической деятельности к введению такого отслеживания в ЕАЭС.

Применение электронной навигационной пломбы позволит минимизировать контрольно-досмотровые мероприятия на границе, что ускорит процесс прохождения грузов, а также станет надежным препятствием для контрабанды товаров.

В ходе пилотного проекта на транспортное средство, следующее с товаром с территории Кыргызстана в Казахстан и Россию, будет навешиваться электронная навигационная пломба Национальным оператором в присутствии сотрудников пункта учета товаров ГНС, находящихся вблизи контрольно-пропускных пунктов "Ак-Тилек автодорожный" и "Чалдыбар автодорожный". Снятие электронных навигационных пломб будет осуществляться в местах, определенных Казахстаном и Россией.

Навешивание электронных навигационных пломб на транспортные средства, следующих в Кыргызстан из Казахстана и России, будет осуществляться Национальными операторами этих стран. Снятие электронных навигационных пломб будет осуществляться по месту доставки и выгрузки товаров на территории Кыргызстана в присутствии сотрудников ГНС.

Участие перевозчиков в пилотном проекте осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.


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URL: https://www.vb.kg/430046
Теги:
ГНС, ЕАЭС, Кыргызстан
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