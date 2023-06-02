Милиционера признали виновным в мошенничестве

Две подруги, Н. и Ш., решили сходить в кафе. Приятно провели вечер в малознакомой компании. В компании была и некая А. – шапочная знакомая Ш. Которая потом позвонила Ш. и объявила, что ее подруга украла деньги у кого-то из ее друзей, и тот намерен обратиться в милицию. Украдено якобы 100 долларов.

Дальше – больше. Начались звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками Октябрьского РУВД, с угрозами насильно доставить обеих подруг – Н. и Ш. – в милицию для дачи показаний.

Н. обратилась за помощью к своему другу Т., знакомому с заместителем начальника СКМ УВД Октябрьского района. Тот попытался вмешаться – и вместе с подругами был подвергнут принудительному приводу в РУВД.

Из показаний Т.:

- Мне позвонила моя девушка Н. и рассказала, что сотрудники РУВД требуют у нее деньги, которых она не крала. Я позвонил своему знакомому в РУВД. Он ответил, что действительно имеется факт кражи, и этим занимаются его подчиненные. Потом мы все трое – две девушки и я – оказались в милиции. Нам показали видео очень плохого качества, на котором якобы зафиксирована кража. Н. по-прежнему все отрицала.

Вечером тот знакомый из РУВД сам позвонил мне и сказал, что нужно отдать потерпевшему 100 долларов и 19 000 сомов, 25 000 сомов следователю и 25 000 сомов операм. Сам он ничего не возьмет. В итоге получилось 80 000 сомов. Я был очень удивлен, услышав о такой сумме. А друзья посоветовали мне написать заявление…

Того самого сотрудника ОВД Октябрьского района, который вмешался в следствие и завладел-таки после долгих переговоров 35 тысячами сомов за отказ в возбуждении уголовного дела, районный суд признал виновным в мошенничестве. Кроме того, при обыске у него в машине нашли коробку с боевыми патронами для разных видов огнестрельного оружия. Происхождение этих патронов, как и цель их хранения и перевозки, милиционер Э. объяснить не смог.

Суд признал его виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и приговорил по совокупности к штрафу в размере 3000 расчетных показателей (300 000 сомов) и лишению права занимать должности в органах внутренних дел на два года.