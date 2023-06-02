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В Бишкеке прошёл II фестиваль спорта "Жеткинчек"

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В столице с успехом прошёл II фестиваль спорта "Жеткинчек", посвящённый Международному дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, мероприятие проходило с 29 по 31 мая.

На фестивале приняли участие около 1 тысячи спортсменов по 6 видам спорта: мини-футбол, шахматы, греко-римская, вольная борьба, дзюдо и таэквондо.

На церемонии награждения победителей и призоров фестиваля приняли участие заместитель мэра города Бишкек Виктория Мозгачева, депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Тазабек Икрамов, депутат Бишкекского городского Кеӊеша Кенжебаева Светлана, серебряная призерка Олимпийских игр, двухкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Азии Айсулуу Тыныбекова, чемпион мира Жоломан Шаршенбеков и директор Департамента физической культуры и спорта, туризма и работы с молодёжью Жоомарт Шамканов.

Победители и призеры фестиваля награждены дипломами, медалями, кубками и призами.


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URL: https://www.vb.kg/430064
Теги:
спорт, Бишкек
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