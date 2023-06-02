До розыгрыша призов лотереи ГНС осталось менее месяца

Государственная налоговая служба КР напоминает, что до первого этапа розыгрыша стимулирующей лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" осталось менее месяца. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

"Призываем граждан не упустить возможность поучаствовать в лотерее и выиграть ценные призы.

В призовом фонде первого розыгрыша этого года – 10 электромобилей, 1000 смартфонов, 150 ноутбуков и другие ценные призы.

Чтобы принять участие в лотерее, необходимо:

– скачать приложение "Салык чек" и пройти регистрацию. Кто уже пользуется, следует обновить приложение;

– при каждой покупке товаров или услуг требовать кассовый чек от ККМ с фискальным модулем;

– отсканировать кассовый чек через приложение.

Отметим, что на сегодня 218 тысяч граждан принимают участие в лотерее. Через приложение "Салык чек" отсканировано кассовых чеков на сумму 3,9 млрд сомов, для участия в розыгрышах выдано более 3,8 млн ID-билетов.

Требуй чек – выиграй приз! Чем больше чеков – тем выше шанс выиграть приз".