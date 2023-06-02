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Мээрим Жуманазарова победила Шалыгину, которая разбила ей нос

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Мээрим Жуманазарова одолела казахстанку Елену Шалыгину, которая при предыдущем бое разбила ей нос.

Кыргызстанка, выступая в весе до 68 кг, в схватке за выход в полуфинал выиграла по замечаниям при счете 1:1 у Елены Шалыгиной из Казахстана и таким образом, взяла реванш за поражение на чемпионате Азии.

Напомним, 11 апреля во время матча Мээрим Джуманазарова получила травму носа и у нее открылось кровотечение. Решением судей бой был остановлен, а победительницей была признана Елена Шалыгина. Такое решение в сети интернет осудили, заметив, что оно было принято субъективно.

Источник: bishkek24


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URL: https://www.vb.kg/430081
Теги:
вольная борьба, Кыргызстан, женщины
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