Мээрим Жуманазарова победила Шалыгину, которая разбила ей нос

Мээрим Жуманазарова одолела казахстанку Елену Шалыгину, которая при предыдущем бое разбила ей нос.

Кыргызстанка, выступая в весе до 68 кг, в схватке за выход в полуфинал выиграла по замечаниям при счете 1:1 у Елены Шалыгиной из Казахстана и таким образом, взяла реванш за поражение на чемпионате Азии.

Напомним, 11 апреля во время матча Мээрим Джуманазарова получила травму носа и у нее открылось кровотечение. Решением судей бой был остановлен, а победительницей была признана Елена Шалыгина. Такое решение в сети интернет осудили, заметив, что оно было принято субъективно.

Источник: bishkek24