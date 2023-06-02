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Глава МИД КР рассказал, в каком направлении будут сотрудничать ЦА и ЕС

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- Назгуль Абдыразакова
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В Чолпон-Ате стартовала вторая встреча лидеров стран Центральной Азии, а также с руководством Европейского союза, где министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев рассказал журналистам, в каких направлениях будут сотрудничать Европейский Союз и страны Центральной Азии.

"В прошлом году в октябре состоялась первая встреча в Астане. В прошлом году мы обсуждали сотрудничество между Европейским Союзом с Центрально Азиатскими странами. На этой встрече мы обсудим ряд вопросов.

Первое, это региональное сотрудничество между Европейским Союзом и странами Центральной Азии, так как ситуация в мире постоянно меняется и Центральная Азия является важным регионом.

Второе, ЕС считает, что страны Центральной Азии должны взаимно меж собой сотрудничать. В этом плане Европейский Союза готов с нами сотрудничать и помогать налаживать многосторонние контакты. Первый вопрос - как мы будем развивать торговлю между странами Европейского Союза и Центральной Азии, поскольку многие коридоры закрыты? Они ищут разные альтернативные пути для увеличения и расширения торговли между Европейским Союзом и Центральной Азией.

Второй вопрос - это климатический вопрос, который волнует всех. Это и вопрос воды, и энергетическое обеспечение, и климатические изменения. В этом плане ЕС тоже дает свои рекомендации - как сохранить ледники и как правильно использовать ресурсы воды, чтобы водные процессы приносили мир и стабильность в регионе.

Третье направление - это цифровизация. Европейский Союз готов помочь странам Центральной Азии внедрить цифровизацию в различных направлениях в торговле, экономики, транспортной логистике и так далее.

Другое направление - это культурно-гуманитарное сотрудничество, где страны Центральной Азии и Европейский Союз должны обмениваться культурными связами. Все страны Центральной Азии и ЕС выскажутся о своем видении. Мы считаем, что эта встреча пройдет эффективно и мы достигнем положительных результатов", - сказал глава МИД КР.


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URL: https://www.vb.kg/430084
Теги:
Иссык-Кульская область, саммит, Центральная Азия, Европейский союз, Кыргызстан
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