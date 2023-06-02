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"Униженные и оскорбленные". Что не так сказала профессор Айнур Джоробекова?

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- Бактыгуль Акжолова
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Не утихает скандал вокруг завкафедры, профессора Дипломатической академии при МИД КР Айнур Джоробековой. Напомним, участвуя в дискуссии на Валдайском форуме Джоробекова, говоря о положении русского языка в странах ЦА и проблеме притеснения русской диаспоры, сказала дословно следующее:

"Не отвечу за всю центральную Азию, но мы (Кыргызстан) в Центральной Азии тот редкий случай, когда русский язык прописан в Конституции, как официальный язык. 90% территории Кыргызстана охвачено вещанием "Спутника". Филиалы газеты "Аргументы и факты", паритетное равенство русских школ с русским языком обучения и с национальным языком обучения. Даже во внеудовольствие наших национальных крокодилов, могу сказать, что в высших учебных заведениях превалирует обучение на русском языке и также печатная продукция, газеты, наверное, ⅔ на русском языке. Ну и конечно все каналы".

Выступление это, попавшее в медиа-пространство, вызвало немалый резонанс, докатившись до Жогорку Кенеша, где депутат Камила Талиева обвинила Джоробекову уже чуть ли не в оскорблении всего кыргызского народа.

Сама Айнур Джоробекова отметила, что на дебатах был поставлен вопрос о положении русского языка в странах Центральной Азии, а также о проблемах притеснения русской диаспоры. Она выступила представителем стран ЦА.

"С моей стороны в выступлении было высказано, что ситуация в Кыргызстане с русским языком наиболее благополучная, нежели в соседних странах. Только у нас русский язык является официальным языком, что закреплено в Конституции. На русском языке СМИ вещают на 90% территории. Моей ошибкой является то, что я в своем выступлении использовала малознакомый термин для широкой публики "национальные крокодилы", который используется в экспертном сообществе и обозначает группу людей, разжигающих межнациональные конфликты в любой стране мира. Я очень сожалею, что данный оборот вызвал такую волну негативной реакции в общественности", - сказала она.

Джоробекова отметила, что у нее не было намерения оскорбить кыргызский язык.

Не слишком неожиданно, но против Джоробековой ополчились латентные и ярые националисты, в т.ч. из числа журналистов - прозападников и некоторых известных персон. Не стали отмалчиваться и те, кто (публикуясь на русском языке), предпринимает все возможные шаги, чтобы исключить из жизни кыргызстанцев этот самый русский язык. Что, кстати, сейчас происходит и в парламенте в рамках принятия в третьем чтении нового закона о государственном языке. Но это уже другая история, хотя очень символично, что все это происходит в одно и то же время.

На фоне "кроводиловой" истерики, оголтелой критики профессора Джоробековой, к счастью, нашлось немало и тех, кто не побоялся выступить в ее защиту, проявив рассудительность, сдержанность и здравый смысл.

Так, депутат от партии "Ишеним" Миргуль Темирбаева напомнила все еще возмущающимся коллегам по парламенту, что "профессор извинилась перед общественностью, Дипакадемия объявила ей выговор. Звучат предложения уволить ее с работы. Все ошибаются. Многие коллеги получили у нее знания, были ее студентами. Все мы хорошо знаем, какой она человек, патриот, специалист. Считаю, неправильным призывы о ее увольнении", - сказала она.

В свою очередь коллега Айнур Джоробековой – депутат легендарного парламента, историк, дипломат Зайнидин Курманов в комментарии СМИ резонно отметил, что высказывание это было вырвано из контекста, а в целом ее выступление было положительным, без какой-либо оскорбительной тональности.

"Она говорила в первую очередь о том, что русский язык в республике развивается, не теряет позиции, и обучение идет на русском языке и так далее. И что не нужно обвинять нашу республику в национализме и других негативных проявлениях", - отметил Зайнидин Карпекович.

В ответ на обвинения Джоробековой, что дипломат и позволяет себе "подобные" высказывания Зайнидин Карпекович также уточнил, что его коллега не является дипломатом и не подпадает под регламент дипломатической службы.

"Айнур Джоробекова высококлассный специалист с большим опытом, имеет ученое звание, профессор. Заведует кафедрой, прекрасно работает, мы ценим её как профессионала. Что касается полемики, разгоревшейся в парламенте, это же трибуна. Там порой и похлеще высказывания звучат, там и дерутся, водой друг друга обливают. Видимо, так в ЖК показывают, как любят кыргызский народ", - предположил Зайнидин Курманов.

Поддерживают Джоробекову и в социальных сетях, напоминая оппонентам, что, во-первых, Кыргызстан – многонациональное государство, и что русский язык был и остается языком межнационального общения. При этом, не без участия откровенных провокаторов, растет количество радикально националистических персон, которые уж точно не стесняются в оскорбительных выражениях в адрес тех, кто, например, не знает кыргызского языка или владеет им в недостаточной степени.

Но главное, что "унизило и оскорбило" некоторых персон, не в "крокодильей" терминологии, а в констатации факта, что в Кыргызстане русский язык по-прежнему остается максимально востребованным, в т.ч. представителями титульной нации. И с этим не поспоришь.

Не лишним будет вспомнить недавнее высказывание в СМИ доктора филологических наук, профессора, лингвиста-переводчика, заведующего кафедрой русского языка и литературы Института им. Арабаева Гульжигита Сооронкулова:

"Русский язык за последние 100 лет стал неотъемлемой частью нашей жизни, нашей культуры. И вообще не должно быть разговора о том, что русский язык уйдет из Кыргызстана. Что самое любопытное, что призывают к избавлению от русского языка два слоя кыргызстанцев – те, кто сами прекрасно владеют языком, чьи дети обучаются в русскоязычных школах и детских садах. Но они громче всех кричат, что кыргызский язык гибнет, и в этом виноват русский. Вторые – дорвавшиеся до власти, совершенно не представляющие, что они действительно должны делать, привлекают к себе внимание и на громких политических заявлениях и таким образом пытаются поднять свой все снижающийся статус.

Миллион кыргызов на очень хороших, выгодных позициях на работе в Казахстане, России именно благодаря знанию русского языка, это заметно выделяет их на фоне других трудовых мигрантов из того же Таджикистана, Узбекистана. Если наши работают в более комфортных условиях с большой карьерной перспективой, не владеющие русским языком вынуждены довольствоваться более тяжелыми и малооплачиваемыми работами".

Что касается кыргызского, государственного языка, то, подчеркивает профессор, "удаление" русского языка на развитие кыргызского никак не повлияет.

"Мы потеряем не один, а два языка. Над языком нужно работать, его нужно подпитывать, развивать, этим в Кыргызстане, к сожалению, должным образом не занимается. Ну а как этим заниматься, если у нас министры сменяются чаще, чем времена года? Нужна система, нужен серьезный научный подход. Нужна государственная политика, и она касается не только непосредственно самого языка – это обширный вопрос, включающий в себя и социально-экономическую политику, политику в сфере образования, нужно решать вопрос государственного заказа на профессиональных педагогов, а не когда на педфак идут от безысходности, получив минимальные баллы ЕГЭ".

К сожалению те, кто принимают судьбоносные для многонационального народа Кыргызстана решения – сидя в парламенте, обращают внимание только на "оскорбительные", потенциально хайповые темы и высказывания, а не на вот такие глубокие, по-настоящему патриотичные мнения.

Которые действительно могли бы благотворно повлиять и на уровень образования нашей молодежи, и на развитие и популярность государственного – кыргызского языка.


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URL: https://www.vb.kg/430087
Теги:
кыргызский язык, Россия, русский язык, Кыргызстан, Зайнидин Курманов
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