Международный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития" подвел итоги

Ежегодный Международный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития" в течение трех дней проходил на базе Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева - одного из главных драйверов региона. Это крупнейший научно-образовательный комплекс страны и один из ведущих классических вузов юга России. Об этом сообщают организаторы.

"Вуз объединяет активных молодых людей из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. АГУ предлагает образовательные программы всех уровней подготовки, начиная от среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета до магистратуры и аспирантуры. Также студентам доступно более 130 программ дополнительного образования и онлайн-курсов, современное исследовательское и учебное оборудование. Уже 20 июня вуз открывает приемную кампанию 2023 года.

Международный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития" - важнейшее событие в жизни вуза, которое определяет вектор развития на ближайшее время. Участников форума ждали более 30 различных событий - фестивали, сессии, круглые столы, встречи и презентации. За прямой трансляцией события в социальных сетях следили более 10 тысяч зрителей.

На полях форума обсудили международное сотрудничество в новых реалиях, развитие молодежного кадрового резерва, поддержку

молодежного предпринимательства и инновационной активности, совместные инициативы Прикаспийских государств и стран СНГ, укрепление позиций России на Каспии. Всего в Форуме приняло участие более 50 иностранных граждан стран Прикаспия, СНГ и других государств.

Каспийский фестиваль-конкурс стартап-проектов, который стал частью форума, позволил молодым амбициозным студентам из России, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Индии встретиться с инвесторами, представителями бизнеса, образовательной и научной сферы. Также на площадке конкурса состоялось подписание трехстороннего соглашения между стартап-студиями юга России. Это позволит объединить усилия и ресурсы различных регионов для достижения общих целей в области инноваций и развития бизнеса.

По итогам форума Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского региона разработает единый стандарт подготовки специалистов транспортной сферы, сообщил ректор АГУ Константин Маркелов. Он также предложил вместе с партнерами определить перечень особо востребованных в транспортно-логистической сфере специальностей.

Кроме того, на Международном форуме были поставлены и другие стратегические задачи. "С представителем "Росатома" мы обсуждали новые темы и актуальные проекты. Совместно мы занимаемся развитием цифровой платформы транспортного коридора "Север - Юг", работой над беспилотными летательными, водными и подводными аппаратами", - рассказал Константин Маркелов.

Важным результатом форума стало подписание более 10 соглашений разного уровня. В частности, АГУ договорился о сотрудничестве с образовательной организацией из КНР "Культурное развитие Хэбэй Куньшу" - партнеры планируют развивать сотрудничество в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для КНР и РФ, проводить совместные мероприятия, развивать академическую мобильность студентов, преподавателей и научных сотрудников.

Также вуз подписал соглашение с Казахстанским университетом инновационных и телекоммуникационных систем. Документ предполагает академический обмен, организацию стажировок, мастер-классов, курсов и программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

С Мазандаранским парком наук и технологий из Ирана Астраханский госуниверситет договорился о проведении стажировок, конференций, встреч, обмене опытом и совместных проектах.

Подписанные соглашения и проект итоговой резолюции станут основой для дальнейшего развития и укрепления отношений, которые позволят строить сотрудничество на основе устойчивого развития.

В будущем АГУ также может стать площадкой для медиаобразовательного хаба - этот вопрос обсудили на встрече ректора с представителями медиасферы. Гостями университета стали главный специалист службы внешних коммуникаций RT Анна Беликова и начальник отдела по работе со СМИ Дирекции международного сотрудничества Медиагруппы "Россия сегодня" / Sputnik Ася Самойлова. Студентам вуза предложат принять участие в конкурсном отборе на организацию крупных мероприятий с обучением и мастер-классами - наиболее успешные кандидаты получат опыт в подготовке различных мероприятий.