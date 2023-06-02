Погода
$ 87.45 - 88.00
€ 93.94 - 94.94

Международный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития" подвел итоги

128  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ежегодный Международный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития" в течение трех дней проходил на базе Астраханского государственного университета имени В. Н. Татищева - одного из главных драйверов региона. Это крупнейший научно-образовательный комплекс страны и один из ведущих классических вузов юга России. Об этом сообщают организаторы.

"Вуз объединяет активных молодых людей из разных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. АГУ предлагает образовательные программы всех уровней подготовки, начиная от среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета до магистратуры и аспирантуры. Также студентам доступно более 130 программ дополнительного образования и онлайн-курсов, современное исследовательское и учебное оборудование. Уже 20 июня вуз открывает приемную кампанию 2023 года.

Международный форум "Каспий 2023: пути устойчивого развития" - важнейшее событие в жизни вуза, которое определяет вектор развития на ближайшее время. Участников форума ждали более 30 различных событий - фестивали, сессии, круглые столы, встречи и презентации. За прямой трансляцией события в социальных сетях следили более 10 тысяч зрителей.

На полях форума обсудили международное сотрудничество в новых реалиях, развитие молодежного кадрового резерва, поддержку

молодежного предпринимательства и инновационной активности, совместные инициативы Прикаспийских государств и стран СНГ, укрепление позиций России на Каспии. Всего в Форуме приняло участие более 50 иностранных граждан стран Прикаспия, СНГ и других государств.

Каспийский фестиваль-конкурс стартап-проектов, который стал частью форума, позволил молодым амбициозным студентам из России, Ирана, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Индии встретиться с инвесторами, представителями бизнеса, образовательной и научной сферы. Также на площадке конкурса состоялось подписание трехстороннего соглашения между стартап-студиями юга России. Это позволит объединить усилия и ресурсы различных регионов для достижения общих целей в области инноваций и развития бизнеса.

По итогам форума Консорциум высших учебных заведений Прикаспийского региона разработает единый стандарт подготовки специалистов транспортной сферы, сообщил ректор АГУ Константин Маркелов. Он также предложил вместе с партнерами определить перечень особо востребованных в транспортно-логистической сфере специальностей.

Кроме того, на Международном форуме были поставлены и другие стратегические задачи. "С представителем "Росатома" мы обсуждали новые темы и актуальные проекты. Совместно мы занимаемся развитием цифровой платформы транспортного коридора "Север - Юг", работой над беспилотными летательными, водными и подводными аппаратами", - рассказал Константин Маркелов.

Важным результатом форума стало подписание более 10 соглашений разного уровня. В частности, АГУ договорился о сотрудничестве с образовательной организацией из КНР "Культурное развитие Хэбэй Куньшу" - партнеры планируют развивать сотрудничество в сфере подготовки высококвалифицированных кадров для КНР и РФ, проводить совместные мероприятия, развивать академическую мобильность студентов, преподавателей и научных сотрудников.

Также вуз подписал соглашение с Казахстанским университетом инновационных и телекоммуникационных систем. Документ предполагает академический обмен, организацию стажировок, мастер-классов, курсов и программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

С Мазандаранским парком наук и технологий из Ирана Астраханский госуниверситет договорился о проведении стажировок, конференций, встреч, обмене опытом и совместных проектах.

Подписанные соглашения и проект итоговой резолюции станут основой для дальнейшего развития и укрепления отношений, которые позволят строить сотрудничество на основе устойчивого развития.

В будущем АГУ также может стать площадкой для медиаобразовательного хаба - этот вопрос обсудили на встрече ректора с представителями медиасферы. Гостями университета стали главный специалист службы внешних коммуникаций RT Анна Беликова и начальник отдела по работе со СМИ Дирекции международного сотрудничества Медиагруппы "Россия сегодня" / Sputnik Ася Самойлова. Студентам вуза предложат принять участие в конкурсном отборе на организацию крупных мероприятий с обучением и мастер-классами - наиболее успешные кандидаты получат опыт в подготовке различных мероприятий.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430089
Теги:
образование, Россия, форум
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  