Погода
$ 87.45 - 88.00
€ 93.94 - 94.94

Усенбекова: Детские сады помогут решить кадровый голод в швейной сфере

123  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Швейная промышленность – один из локомотивов экономики Кыргызстана. В последние годы экспорт продукции из республики набирает обороты, которые притормозили из-за пандемии COVID-19. Стабильная работа швейных предприятий КР также имеет важное социальное значение. На сегодняшний день в этой сфере занято более семи процентов трудоспособного населения страны, а объем поставок за рубеж произведенной в республике одежды превышает 100 миллионов долларов ежегодно.

30 мая на площадке министерства экономики и коммерции КР прошла встреча межведомственной группы с представителями бизнес-сообщества по вопросам дефицита работников на швейном производстве. Заместитель министра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова презентовала предпринимателям программу "Правительственные акселераторы" по сокращению барьеров для предоставления услуг дошкольного образования, которая поможет решить проблему устройства детей работников швейной отрасли в так называемые домашние детские сады.

По словам замглавы МЭиК, несмотря на то, что швейная отрасль занимает лидирующее место в структуре экспорта, последние годы она сталкивается с нехваткой кадров. "Относительно крупные фабрики работают только на 50%. Основная причина – это недостаточное количество детских садов и отсутствие возможности оставить детей в рабочее время. После анализа мы поняли, что в рамках программы по акселерации по улучшению доступа к дошкольному образованию мы можем решить проблемы с кадрами в швейной отрасли. Предлагается, что потенциально каждая женщина может открыть детский сад. Мы предлагаем такую возможность с облегченными стандартами и системой сертификации. За счет этого инструмента ожидается расширение охвата детей дошкольным образованием, что положительным образом скажется на кадровом голоде в швейной отрасли", - отметила она.

Айнура Усенбекова уточнила, что на первоначальном этапе планируется определить женщин, которые готовы оказывать такие услуги, как экономических субъектов, а затем проработать вопрос финансовой поддержки со стороны государства.

Замминистра также рассказала, что в последнее время при многих швейных фабриках, в особенности в регионах, открываются детские сады. И на сегодняшний день государство столкнулось с проблемой придания статуса таким дошкольных учреждениям. "Садики на производственных объектах – это открытый вопрос. Будем вести работу в этом направлении. Не исключено, что и в этом случае будет применяться механизм с облегченными стандартами и системой сертификации", - добавила он.

Напомним, в марте этого года Кабмин запустил инициативу по развитию дошкольного образования в рамках программы "Правительственные акселераторы". В настоящее время создаются условия для открытия детсадов домашнего типа в жилых помещениях. Открыть такой детсад может физическое лицо, прошедшее обучение основам дошкольного образования, соблюдающее нормы санитарной и пожарной безопасности и зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Накануне, в Международный день защиты детей было зарегистрировано 250 таких индивидуальных предпринимателей. В этих детских садах будут обучаться и находиться более четырех тысяч детей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430090
Теги:
детский сад, швейная отрасль, Кыргызстан, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  