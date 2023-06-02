Усенбекова: Детские сады помогут решить кадровый голод в швейной сфере

Швейная промышленность – один из локомотивов экономики Кыргызстана. В последние годы экспорт продукции из республики набирает обороты, которые притормозили из-за пандемии COVID-19. Стабильная работа швейных предприятий КР также имеет важное социальное значение. На сегодняшний день в этой сфере занято более семи процентов трудоспособного населения страны, а объем поставок за рубеж произведенной в республике одежды превышает 100 миллионов долларов ежегодно.

30 мая на площадке министерства экономики и коммерции КР прошла встреча межведомственной группы с представителями бизнес-сообщества по вопросам дефицита работников на швейном производстве. Заместитель министра экономики и коммерции КР Айнура Усенбекова презентовала предпринимателям программу "Правительственные акселераторы" по сокращению барьеров для предоставления услуг дошкольного образования, которая поможет решить проблему устройства детей работников швейной отрасли в так называемые домашние детские сады.

По словам замглавы МЭиК, несмотря на то, что швейная отрасль занимает лидирующее место в структуре экспорта, последние годы она сталкивается с нехваткой кадров. "Относительно крупные фабрики работают только на 50%. Основная причина – это недостаточное количество детских садов и отсутствие возможности оставить детей в рабочее время. После анализа мы поняли, что в рамках программы по акселерации по улучшению доступа к дошкольному образованию мы можем решить проблемы с кадрами в швейной отрасли. Предлагается, что потенциально каждая женщина может открыть детский сад. Мы предлагаем такую возможность с облегченными стандартами и системой сертификации. За счет этого инструмента ожидается расширение охвата детей дошкольным образованием, что положительным образом скажется на кадровом голоде в швейной отрасли", - отметила она.

Айнура Усенбекова уточнила, что на первоначальном этапе планируется определить женщин, которые готовы оказывать такие услуги, как экономических субъектов, а затем проработать вопрос финансовой поддержки со стороны государства.

Замминистра также рассказала, что в последнее время при многих швейных фабриках, в особенности в регионах, открываются детские сады. И на сегодняшний день государство столкнулось с проблемой придания статуса таким дошкольных учреждениям. "Садики на производственных объектах – это открытый вопрос. Будем вести работу в этом направлении. Не исключено, что и в этом случае будет применяться механизм с облегченными стандартами и системой сертификации", - добавила он.

Напомним, в марте этого года Кабмин запустил инициативу по развитию дошкольного образования в рамках программы "Правительственные акселераторы". В настоящее время создаются условия для открытия детсадов домашнего типа в жилых помещениях. Открыть такой детсад может физическое лицо, прошедшее обучение основам дошкольного образования, соблюдающее нормы санитарной и пожарной безопасности и зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

Накануне, в Международный день защиты детей было зарегистрировано 250 таких индивидуальных предпринимателей. В этих детских садах будут обучаться и находиться более четырех тысяч детей.