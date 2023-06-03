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В Бишкеке обсудили развитие экспорта через каналы электронной торговли

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и представители Всемирного Банка провели встречу, на которой обсудили перспективы развития экспортной деятельности через каналы электронной торговли.

Заместитель директора Национального агентства по инвестициям Жалын Жээналиев рассказал о деятельности НАИ, в частности, о проводимой работе по развитию и продвижения экспорта.

Миссия Всемирного Банка, во главе с директором программы по электронной коммерции в Центральной Азии Чиу Ниу, выразила готовность к сотрудничеству и совместным проектам, направленным на развитие экспортной деятельности и укрепление бизнес-связей между Кыргызстаном и другими странами.

Особое внимание было уделено вопросам организации экспорта сельхозпродукции через каналы электронной торговли. Стороны обсудили возможные шаги регистрации экспортеров и предпринимателей Кыргызской Республики на электронных площадках Китая, Узбекистана и других стран.


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URL: https://www.vb.kg/430091
Теги:
торговля, электронное правительство, Бишкек
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