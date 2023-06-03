В Бишкеке обсудили развитие экспорта через каналы электронной торговли

Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики и представители Всемирного Банка провели встречу, на которой обсудили перспективы развития экспортной деятельности через каналы электронной торговли.

Заместитель директора Национального агентства по инвестициям Жалын Жээналиев рассказал о деятельности НАИ, в частности, о проводимой работе по развитию и продвижения экспорта.

Миссия Всемирного Банка, во главе с директором программы по электронной коммерции в Центральной Азии Чиу Ниу, выразила готовность к сотрудничеству и совместным проектам, направленным на развитие экспортной деятельности и укрепление бизнес-связей между Кыргызстаном и другими странами.

Особое внимание было уделено вопросам организации экспорта сельхозпродукции через каналы электронной торговли. Стороны обсудили возможные шаги регистрации экспортеров и предпринимателей Кыргызской Республики на электронных площадках Китая, Узбекистана и других стран.