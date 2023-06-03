В Кызыл-Кия школьницы вывесили флаг террористической организации

ГКНБ КР в Баткенской области обнаружен флаг запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (МТО "ИГ"), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, флаг обнаружен был 25 мая 2023 года на территории СШ им. Ч.Айтматова в городе Кызыл-Кия Баткенской области рядом с вывеской, посвященной выпускникам в честь окончания школы. Также на стенах забора были оставлены надписи: "Разрушай то, что разрушает тебя", "Ваша камера вам не поможет", "Ради Аллаха не ставьте музыку".

"В ходе проведенных ГКНБ и УВД Баткенской области совместных оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела были выявлены выпускницы указанной школы А.М.У., И.З.З. и М.М.Г..

2 июня 2023 года с санкции суда были проведены обысковые мероприятия по местам проживания указанных лиц, в результате чего обнаружено большое количество литературы и видео материалов, возможно относящиеся к запрещенным незаконным религиозным течениям и МТО "ИГ" (отправлены на экспертизу).

Следует отметить, что в мобильном телефоне у одной из задержанных обнаружен видеоролик о подготовке черного флага МТО "ИГ", который был вывешен на территории средней школы 25 мая 2023 года.

В настоящее время идут соответствующие следственно-оперативные мероприятия".