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Таласский ЦСМ установил современное медоборудование на 6 млн 740 тыс. сомов

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- Нина Ничипорова
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"Приобретение современного оборудования открывает новые возможности для наших врачей и, конечно, существенно улучшит качество оказываемых медицинских услуг населению. Наши пациенты не будут больше преодолевать сотни километров, чтобы пройти обследование в столице", - сказала vb.kg директор Таласского ОЦСМ, координатор здравоохранения Таласской области Айжамал Шамбетова

По ее словам, еще в 2022 году Фонд обязательного медицинского страхования выделил Таласскому областному Центру семейной медицины 6 миллионов 740 тысяч сомов на приобретение медицинского оборудования, в том числе мебели для станции скорой медицинской помощи и общежития для молодых врачей, которые приедут работать в город Талас.

Оборудование ведущих зарубежных производителей уже установлено и работает. Врачи центра прошли необходимую подготовку в научных центрах столицы и начали обследовать пациентов не только города Талас, но и области. Теперь в Центре семейной медицины жители города и Таласской области могут пройти ЭХО-кардиографию (УЗИ сердца), электроэнцефалографию головного мозга, суточную непрерывную регистрацию электрокардиограммы, обследовать ухо, горло нос на ЛОР-комбайне.

На выделенные финансовые средства полностью заменено медицинское оборудование в физиокабинетах, закуплены для реабилитационного кабинета беговая дорожка, шведская стенка, массажные столы для детей и взрослых.


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URL: https://www.vb.kg/430106
Теги:
дети, население, Таласская область, врачи, Помощь, скорая помощь, ЦСМ
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