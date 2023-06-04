Таласский ЦСМ установил современное медоборудование на 6 млн 740 тыс. сомов

"Приобретение современного оборудования открывает новые возможности для наших врачей и, конечно, существенно улучшит качество оказываемых медицинских услуг населению. Наши пациенты не будут больше преодолевать сотни километров, чтобы пройти обследование в столице", - сказала vb.kg директор Таласского ОЦСМ, координатор здравоохранения Таласской области Айжамал Шамбетова

По ее словам, еще в 2022 году Фонд обязательного медицинского страхования выделил Таласскому областному Центру семейной медицины 6 миллионов 740 тысяч сомов на приобретение медицинского оборудования, в том числе мебели для станции скорой медицинской помощи и общежития для молодых врачей, которые приедут работать в город Талас.

Оборудование ведущих зарубежных производителей уже установлено и работает. Врачи центра прошли необходимую подготовку в научных центрах столицы и начали обследовать пациентов не только города Талас, но и области. Теперь в Центре семейной медицины жители города и Таласской области могут пройти ЭХО-кардиографию (УЗИ сердца), электроэнцефалографию головного мозга, суточную непрерывную регистрацию электрокардиограммы, обследовать ухо, горло нос на ЛОР-комбайне.

На выделенные финансовые средства полностью заменено медицинское оборудование в физиокабинетах, закуплены для реабилитационного кабинета беговая дорожка, шведская стенка, массажные столы для детей и взрослых.