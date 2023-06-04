Эрдоган представил новый состав кабинета министров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган огласил состав нового кабинета министров, сообщает ИА "Анадолу".
Глава государства на пресс-конференции, организованной в резиденции Чанкая в Анкаре, представил новых членов правительства Турции.
"Я представляю вам новых членов кабинета министров, с которыми мы будем трудиться вместе, чтобы достичь наших целей в веке Турции", - сказал президент Эрдоган.
Кабинет министров сформировался следующим образом:
Джевдет Йылмаз назначен новым вице-президентом Турции.
министр юстиции - Йылмаз Тунч
министр семьи и социальных услуг - Махинур Оздемир Гёкташ
министр труда и социального обеспечения - Ведат Ишыкхан
министр окружающей среды и урбанизации - Мехмет Озхасеки
министр иностранных дел - Хакан Фидан
министр энергетики и природных ресурсов - Алпарслан Байрактар
министр молодежи и спорта - Осман Ашкын Бак
министр казначейства и финансов - Мехмет Шимшек
министр внутренних дел - Али Йерликая
министр национального образования - Юсуф Текин
министр национальной обороны - Яшар Гюлер
министр здравоохранения Фахреттин Коджа
министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой
министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджыр
министр сельского и лесного хозяйства - Ибрагим Юмаклы
министр торговли - Омер Болат
министр транспорта и инфраструктуры - Абдулкадир Уралоглу
Президент Эрдоган пожелал успехов новому составу правительства Турции.