Не растрачивайтесь по пустякам. Гороскоп с 5 по 11 июня

Предстоящая летняя неделя благоприятствует реализации деловых проектов, пополнению багажа знаний и продуманным сделкам. Сложности могут создавать эмоциональные порывы и капризы. Следуя по волне эмоций, можно наломать дров в личных отношениях, втянуться в авантюрные летние приключения, рискуя здоровьем. Луна будет убывать в течение всей недели, а потому важно с умом использовать энергию и силы, не растрачивая их по пустякам. В течение недели обратите внимание на сердце, позвоночник, а также давление.

Овен - смелые решения вопросов, с которыми впервые сталкиваетесь на работе и учёбе, помогут справиться с непростыми задачами, обрести опыт преодоления сложностей, расширить круг делового общения. С пользой пройдут поездки и обучающие мероприятия, участие в выставках. Летние приключения пока могут доставить хлопоты. Возникшие знакомства станут угрозой для уже сложившихся дружеских и амурных отношений.

Телец – сосредоточьтесь на решении финансовых вопросов и покупках. Уделив больше времени шопингу, развитию своего дела, также завершению важных дел, вы пополните казну и выгодно потратите деньги. Решив совершить сделки с недвижимостью, претворяйте в жизнь своё намерение. Споры с домочадцами, а также с руководством могут многое испортить, отнимая время от важных дел. Ваше мнение вызовет бурю эмоций у собеседников, а потому важные темы в разговорах лучше обходить стороной.

Близнецы – при организации летнего отдыха, а также выборе направления в учёбе или развития бизнеса, опирайтесь на собственные ощущения. Настояв на своём, вы окажитесь в выигрыше. Друзья и близкие люди своими советами могут сбить с толку. Их тревоги и сомнения, а также капризы повлияют на ваш выбор не лучшим образом. Меньше обсуждайте важные вопросы, дабы не стать жертвой слухов, а также интриг. Ваши слова могут неверно трактоваться.

Рак – интуитивно понимая как и когда действовать, вы в нужный момент вложите деньги, переговорите с влиятельными людьми, и восстановите силы благодаря неспешному отдыху. Эмоциональное давление как различных знакомых, так и близких людей может всё испортить. Пересмотрев планы на волне ажиотажа, созданного вашим окружением, вы растратите впустую деньги, а также испортите летний отдых и сложившиеся отношения, поскольку одни неудачи за другими рассорят с теми, кто ввязал вас в эту авантюру.

Лев – тратить летние дни на споры с руководством, деловыми партнёрами и влиятельными людьми не разумно. В порыве эмоций пытаясь что-либо доказать, вы можете накалить обстановку до предела после чего последуют нежелательные изменения в отношениях, пересмотр достигнутых ранее договорённостей. Прислушайтесь к мудрым советам сослуживцев и друзей. Они направят вашу энергию на созидание, развитие совместных проектов и летний, активный отдых.

Дева – сосредоточьте своё внимание на карьере, а также оформлении различных документов. В подходящий момент обратившись в различные инстанции, а также к руководству, вы заручитесь поддержкой, получите необходимые документы. Создавать хаос будут дошедшие до вас слухи. Кому-то не будут давать покоя ваши успехи, и они всячески постараются втянуть вас в очередной конфликт. Хлопотно может пройти летний отдых, после которого придётся восстанавливать здоровье и нервы.

Весы – доверять кому-либо подготовку летнего отдыха и организацию различных вечеринок не желательно. Люди из вашего окружения выберут наиболее дорогую, и в то же время, неинтересную программу, что станет поводом для разногласий. Успешно будут складываться деловые переговоры, участие в деловых мероприятиях. Вы сумеете расширить круг общения, прийти к соглашению по выгодному сотрудничеству. Заметного прогресса удастся добиться в учёбе, сдавая различные тесты и экзамены.

Скорпион – деловые партнёры и руководство попытаются втянуть вас в споры, стараясь настоять на выгодных для себя условиях взаимодействия. Им не терпится покомандовать и взять больше рычагов правления в свои руки. Ввязываясь сейчас в обсуждения, вы можете столкнуться с нежеланием идти на созидательный диалог, что может привести к тяжбам. Займитесь решением финансовых вопросов, а также делами, которые реально приносят доходы. Вы сможете существенно поправить финансовое положение.

Стрелец – пока в делах оживление, бросать всё и отправляться в летние путешествия окажется верхом легкомыслия. К тому же частые не состыковки во время развлекательных вояжей могут раздражать и портить не только настроение, но и общение с близкими людьми, которые решились составить вам компанию. Деловые встречи пройдут продуктивно, и возможно придётся направиться в непродолжительную командировку, либо встречать приехавших деловых партнёров.

Козерог – возникшие идеи помогут укрепить профессиональное положение и достичь роста доходов. Уделите больше внимания деловым мероприятиям и обучающим проектам. Вместе с новыми знаниями начнёт расширяться круг общения, и новые знакомые сыграют важную роль в дальнейшем развитии. От шопинга и развлечений пока лучше отказаться. Увлекшись тратой денег и прожиганием времени, вы испортите личные отношения и опустошите казну.

Водолей – домочадцы и любимый человек будут подбрасывать одну идею за другой, .но каждая из них по-своему окажется авантюрной, что в конечном итоге станет причиной конфликтов. Сосредоточьте своё внимания на деловых переговорах и делах, которые способны принести дополнительные доходы. Вы сможете не только пополнить казну, но и совершить выгодные покупки, инвестиции, в том числе и в недвижимость.

Рыбы – не переборщите с летними развлечениями, поездками и общением. Лето только в самом начале и вы успеете им насладиться, а пока пытаясь успеть всюду, можно создать проблемы, в первую очередь для здоровья. Сосредоточьтесь на решении домашних вопросах, а также развитии собственного бизнеса, завершении важной работы. В делах как домашних, так и рабочих вы достигните существенного успеха, а во второй половине июня насладитесь летними путешествиями.

Астролог Андрей Рязанцев