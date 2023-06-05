Руководители 20 ведущих разведок мира провели секретную встречу в Сингапуре

Руководители примерно 20 крупнейших разведок мира на этой неделе провели секретную встречу в рамках форума безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников.

Правительство Сингапура проводит подобные встречи уже несколько лет подряд в рамках форума, но раньше о них не сообщалось.

На встрече присутствовали, среди прочих, представители разведок США, Индии и Китая, россиян не было.

Информации о повестке дня переговоров мало. Агентство сообщает только, что разведки обсуждали российско-украинскую войну и транснациональную преступность.

По словам одного из источников, тон встречи был в ключе сотрудничества, а не конфронтационный.

"Встреча – важный пункт в международной непубличной повестке дня. Среди разведывательных служб существует негласный кодекс, согласно которому они могут вести диалог, даже если с более формальной и открытой дипломатией есть трудности – это очень важный фактор во времена напряженности. И мероприятие в Сингапуре способствует этому", – сказал один из собеседников издания.

Представитель министерства обороны Сингапура подтвердил, что участники "Диалога Шангри-Ла", в том числе чиновники разведывательных служб, имеют возможность встретиться с коллегами.

Источник: news.liga.net