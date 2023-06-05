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Даниэль Аджиев задержан на территории Узбекистана

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- Бермет Таалайбекова
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По заявлению гражданина "Э.А." по факту вымогательства у него денежных средств, была пресечена деятельность транснациональной устойчивой преступной группировки под руководством "Д.А.", которая занималась координацией работы крупной сети, так называемых "веб-кам" студий". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, установлено, что гражданин "Э.А.", будучи оператором указанной сети "веб-кам" студий, за нарушение правил работы подвергся психологическому давлению со стороны администратора "Н.Ш.", который под угрозой физической расправы стал вымогать денежные средства в размере 2000 долларов США у заявителя.

Указанные данные явились основанием для проведения обысков в трех крупных студиях, принадлежащих "Д.А.", где находилось 30 операторов и 80 единиц компьютерной техники, используемой для организации работы по предоставлению услуг интимного характера за денежное вознаграждение на различных интернет-платформах (специально созданные интернет-сайты).

Члены отмеченной группы организовали привлечение на работу в данной сфере девушек, так называемых моделей, на территории иностранных государств, которые и оказывали услуги интимного характера на платформах, созданных "Д.А.", получая при этом колоссальную прибыль.

Следует отметить, что операторы работали в три смены, общая численность работников по предварительным данным достигает примерно 300 человек в возрасте от 18 до 25 лет.

В рамках уголовного дела были изъяты изобличающие незаконную деятельность вещественные доказательства, а также задержаны трое активных членов данной группировки, которым предъявлено соответствующее обвинение, а Первомайским районным судом г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом сам "Д.А." 31 мая 2023 года в целях уклонения от уголовной ответственности покинул территорию Кыргызской Республики, в связи с чем был объявлен в розыск и в последующем по запросу ГКНБ задержан на территории Республики Узбекистан при попытке вылета в ОАЭ.

В результате слаженной работы ГКНБ и компетентных органов Республики Узбекистан 4 июня 2023 года "Д.А." был выдан Кыргызской Республике для привлечения к уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/430143
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