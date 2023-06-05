Кабмин и "Эти Бакыр Терексай" подписали инвестиционное соглашение

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров встретился с представителями турецкой компании "Эти Бакыр Терексай" во главе с председателем совета директоров Шерефом Дженгизом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"На встрече обсуждены актуальные вопросы производственной деятельности кыргызско-турецкого предприятия, в том числе в рамках исполнения экологических требований и социальных обязательств.

Руководство предприятия поблагодарило кабинет министров за всестороннюю поддержку деятельности компании по освоению Терекканского, Перевального золотых приисков и Терекского золото-сурьмяного рудника.

В целях дальнейшей реализации проекта по разработке месторождений Тереккан, Перевальной и Терек подписано Инвестиционное соглашение между Кабинетом Министров, акционерным обществом "Eti Bakir" и обществом с ограниченной ответственностью "Эти Бакыр Терексай".

По итогам встречи перед соответствующими государственными органами и местными органами власти был поставлен ряд задач.

Для справки: Рудник "Терек-Сай" расположен в поселке Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области. На предприятии работают более 500 кыргызстанцев".