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В Индии недостроенный мост за $200 млн рухнул во второй раз

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В Индии в штате Бихар, во второй раз рухнул недостроенный трехкилометровый мост за $200 млн, передает СМИ со ссылкой на The Times of India.

Сообщается, что причиной инцидента назвали незакрепленную кабельную стойку, из-за обрушилось по меньшей мере 30 плит.

Обрушение вызвало недовольство жителей, которые обвинили строителей в использовании некачественного стройматериала.

Стоимость моста изначально оценивалась в более чем $200 млн.

После инцидента власти распорядились провести расследование и выявить виновных.


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URL: https://www.vb.kg/430147
Теги:
Индия, мост
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