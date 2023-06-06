В Индии недостроенный мост за $200 млн рухнул во второй раз

В Индии в штате Бихар, во второй раз рухнул недостроенный трехкилометровый мост за $200 млн, передает СМИ со ссылкой на The Times of India.
Сообщается, что причиной инцидента назвали незакрепленную кабельную стойку, из-за обрушилось по меньшей мере 30 плит.
Обрушение вызвало недовольство жителей, которые обвинили строителей в использовании некачественного стройматериала.
Стоимость моста изначально оценивалась в более чем $200 млн.
После инцидента власти распорядились провести расследование и выявить виновных.