В Индии недостроенный мост за $200 млн рухнул во второй раз

В Индии в штате Бихар, во второй раз рухнул недостроенный трехкилометровый мост за $200 млн, передает СМИ со ссылкой на The Times of India.

Сообщается, что причиной инцидента назвали незакрепленную кабельную стойку, из-за обрушилось по меньшей мере 30 плит.

Обрушение вызвало недовольство жителей, которые обвинили строителей в использовании некачественного стройматериала.

Стоимость моста изначально оценивалась в более чем $200 млн.

После инцидента власти распорядились провести расследование и выявить виновных.