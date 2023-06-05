Погода
$ 87.27 - 87.99
€ 93.50 - 94.50

Ушел из жизни выдающийся ученый Хакасии Виктор Бутанаев

98  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Умер Виктор Яковлевич Бутанаев - советский и российский этнограф, доктор исторических наук, профессор, основатель кафедры археологии, этнографии и исторического краеведения ХГУ имени Н.Ф. Катанова, лауреат международной премии "Тюрксой", заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки Республики Хакасия. Об этом сообщает издание gazeta19.ru.

С 1969 г. личная жизнь и научная деятельность Виктора Яковлевича были тесно связаны с Хакасией. Трудовую деятельность ученый начинал с должности этнографа в областном краеведческом музее, где показал себя талантливым специалистом – музейщиком, исследователем, этнографом и переводчиком.

В. Я. Бутанаев - один из крупнейших специалистов в области этнографии и тюркологии Южной Сибири. За время более полувековой научной деятельности им опубликовано около 400 научный статей, более 30 монографий. Существенный вклад внесен Виктором Яковлевичем в возрождение национальных праздников, родового движения. А еще он соавтор первого герба Республики Хакасия.

Добавим, что около двадцати лет профессор Бутанаев возглавлял кафедру археологии, этнографии и исторического краеведения Института истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова, осуществлял успешное руководство аспирантами по направлению "Этнография, этнология и антропология", благодаря чему сформировалась своя научная школа саяно-алтайской этнографии. За свою плодотворную научную, преподавательскую, просветительскую деятельность, за вклад в изучение тюркских народов он награжден рядом государственных и международных наград.

Редакция vb.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Яковлевича.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430150
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  