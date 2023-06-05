Ушел из жизни выдающийся ученый Хакасии Виктор Бутанаев

Умер Виктор Яковлевич Бутанаев - советский и российский этнограф, доктор исторических наук, профессор, основатель кафедры археологии, этнографии и исторического краеведения ХГУ имени Н.Ф. Катанова, лауреат международной премии "Тюрксой", заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки Республики Хакасия. Об этом сообщает издание gazeta19.ru.

С 1969 г. личная жизнь и научная деятельность Виктора Яковлевича были тесно связаны с Хакасией. Трудовую деятельность ученый начинал с должности этнографа в областном краеведческом музее, где показал себя талантливым специалистом – музейщиком, исследователем, этнографом и переводчиком.

В. Я. Бутанаев - один из крупнейших специалистов в области этнографии и тюркологии Южной Сибири. За время более полувековой научной деятельности им опубликовано около 400 научный статей, более 30 монографий. Существенный вклад внесен Виктором Яковлевичем в возрождение национальных праздников, родового движения. А еще он соавтор первого герба Республики Хакасия.

Добавим, что около двадцати лет профессор Бутанаев возглавлял кафедру археологии, этнографии и исторического краеведения Института истории и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова, осуществлял успешное руководство аспирантами по направлению "Этнография, этнология и антропология", благодаря чему сформировалась своя научная школа саяно-алтайской этнографии. За свою плодотворную научную, преподавательскую, просветительскую деятельность, за вклад в изучение тюркских народов он награжден рядом государственных и международных наград.

Редакция vb.kg выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Яковлевича.