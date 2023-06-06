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ПМЭФ для Кыргызстана: Тесная интеграция с российским бизнесом

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На следующей неделе в городе на Неве пройдет крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие года - Петербургский международный экономический форум. Он стартует 14 июня в питерском "Экспофоруме".

Главная тема форума - "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Основная программа деловых мероприятий в этот раз разделена на четыре тематических направления, посвященных вопросам развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменениям в российской экономике в условиях существующего международного давления и построению технологического суверенитета.

В рамках четырех блоков основной деловой программы запланировано более 150 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч. Планируется проведение шести двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ. Помимо мероприятий основной деловой программы, на полях ПМЭФ пройдут Форум малого и среднего предпринимательства, Форум Креативного Бизнеса, форум "Лекарственная безопасность" и Молодежный экономический форум.

Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. По признанию экспертов, ПМЭФ – это идеальное место для расширения горизонтов сотрудничества. Для Кыргызстана Петербургский международный экономический форум является удобной и широкой площадкой для переговоров с представителями российских регионов и бизнеса напрямую. Что в нынешних условиях, когда на российском рынке из-за санкций освобождаются определенные ниши, дает еще больше возможностей реализовывать совместные проекты в ряде сфер, в частности электротехнике, легкой промышленности, туризме, энергетике, в области IT, креативной индустрии и социальной сфере и т.д.

Еще одним положительным моментом участия кыргызской стороны в Петербургском международном экономическом форуме является более тесная интеграция внутри ЕАЭС, а также расширение потенциала сотрудничества со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа). У Кыргызстана появляется возможность акцентировать сотрудничество с "юго-восточными тиграми" на внедрении опыта указанных стран по развитию отдельных отраслей и направлений национальной экономики.

Реализация новых проектов, достигнутых на ПМЭФ, обеспечит солидные финансовые дивиденды не только кыргызским компаниям, но и серьезные денежные вливания в экономику и бюджет страны.


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URL: https://www.vb.kg/430152
Теги:
Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
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