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Мелис Тургунбаев: День окружающей среды актуален сегодня как никогда ранее

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- Нина Ничипорова
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Всемирный день окружающей среды, который широко отметили вчера в Кыргызстане, стал в нашей стране символом борьбы за сохранение природы и устойчивое развитие и умножил ряды тысяч неравнодушных кыргызстанцев для защиты и восстановления окружающей среды.

Как отметил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелис Тургунбаев, Всемирный день охраны окружающей среды – не узкий профессиональный праздник, это дата для всех, которая актуальна сегодня как никогда прежде.

"Этот день приковывает внимание государства и общественности к экологическим проблемам и вызовам, связанным с передачей будущим поколениям природных ресурсов и природного богатства нашей земли. А также обязывает всех заинтересованных игроков принимать решительные действия и меры по переходу к устойчивому развитию, где экономический прогресс учитывает экологические аспекты и не наносит урона окружающей среде", - сказал он.

Как подчеркнула постоянный представитель Программы развития ООН (ПРООН) в Кыргызстане Луиз Чемберлен, постепенно нужно переходить от добывающей экономики к восстанавливающей. Процесс зеленой трансформации должен быть справедливым и учитывать интересы не только нынешнего населения, но голоса будущих поколений. По ее словам, Кыргызстан уже принимает значительные усилия для продвижения ряда важных решений в части биореформирования, формирования политики климатической нейтральности, использования природных ресурсов.

"Последние годы показали не только приверженность политиков, но и гражданского общества вопросам зеленой трансформации и здорового перехода. Важно не только насколько кооперация лежит на плечах специалистов, но и общества. Низкоуглеродный путь страны невозможен без гражданского общества, особенно в регионах, где сейчас больше всего заметны изменения", - сказала она.

Всемирный день окружающей среды был, как отмечалось на встрече, учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды и побудить людей к активным действиям по её сохранению. Именно тогда была положена традиция сокращения вредных производств и внедрения более экологичных технологий, началась разработка способов интеллектуальной утилизации отходов, в том числе медицинских.

До недавнего времени – переработка медотходов была одной из проблем в нашем здравоохранении. Теперь абсолютно все медицинские отходы, которые непосредственно соприкасаются с кровью, с пациентом, с какими-то жидкостями, в том числе одноразовые перчатки, утилизируются.

Например, система услуг в центре лучевой диагностики медицинского центра ЮРФА, как рассказала vb.kg его старшая медицинская сестра Ирина Дороднова, устроена и работает с учетом безопасности окружающей среды. "Медицинские отходы собираются в специальные пакеты, а утилизацию проводит ОсОО "Экокомплекс", с которым у клиники заключен договор. В обязательном порядке записываем в специальные журналы, сколько килограммов и в какой день у нас их забирают. В процедурном кабинете и в лаборатории наши медицинские сестры пользуются иглоотсекателями, затем эти иглы также передаем "Экокомплексу" в твердой непрокалываемой емкости, где после обработки они сжигаются", - пояснила в интервью vb.kg Ирина Дороднова.

"В клинике ЮРФА мы используем в основном одноразовые изделия медицинского назначения. На каждом рабочем месте, где образуются медицинские отходы, имеются специальные одноразовые контейнеры для их сбора, пропиленовые пакеты желтого цвета и урны для общих безопасных отходов с черными пакетами. После разделения отходы собирают в специально отведенном месте для временного хранения, куда посторонним вход воспрещен, о чем свидетельствует знак биологической опасности. При транспортировке же особо опасных медицинских отходов персонал использует даже средства индивидуальной защиты", - добавила в интервью vb.kg старшая медсестра стационара этой клиники Гульмира Абакирова.


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URL: https://www.vb.kg/430156
Теги:
здравоохранение, экология, медсестра, общество, Минприродресурсов, ООН, клиника Юрфа
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