Членов партии "Элдик кенеш" подозревают в попытке захвата власти

В ходе работы по обеспечению безопасности государства и защиты конституционного строя выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, которая вела подпольную подготовку для проведения на территории страны массовых акций протеста и масштабных беспорядков с последующим насильственным захватом власти. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, на основе полученной информации и собранных аудио и видео материалов, было возбуждено уголовное дело, в рамках которого проведен комплекс специальных следственных действий, санкционированных судом.

В результате проведенной работы установлено, что указанная преступная группа на протяжении года проводила целенаправленную работу по привлечению в свои ряды сторонников и вербовке наиболее недовольных граждан по всей территории страны.

Установлено, что основным организатором и идейным вдохновителем является гражданская активистка и председатель политической партии "Элдик Кенеш" Н.Р.С.

Под руководством Н.Р.С. на регулярной основе проводились тайные встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти.

Следствием установлено, что в данную организованную группу было привлечено более 100 человек из различных слоев общества и разных регионов страны, между которыми были четко распределены роли с конкретными заданиями.

Также имеется информация, что в ближайшее время ожидалось поступление из зарубежных источников значительных денежных средств для финансирования организационных вопросов и выплаты вознаграждения основным функционерам.

Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию.

5 июня 2023 года ГКНБ Кыргызской Республики были доставлены более 30ти участников, в соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержаны Н.Р.С. и её основные сподвижники "Н.Р.С.", "И.Г.С.", "М.А.Ж.", и "Д.Т.А.", которые дали признательные показания.

В результате проведенных обысков также изъяты иные вещественные доказательства, подтверждающие их преступные намерения. Все задержанные лица водворены в ИВС ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся специальные следственные мероприятия по установлению иных обстоятельств дела и других причастных лиц.