В РФ задержаны члены ОПГ из КР вымогавшие деньги у соотечественников

В Представительство МВД КР в РФ периодически поступала оперативная информация о том, что на территории города Москвы и Московской области

орудует преступная группа, сформированная по этническому принципу, занимающаяся вымогательством и похищениями своих соотечественников. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, 23 мая 2023 года в дежурную часть ОМВД России по району Новогиреево города Москвы с заявлением обратилась тридцатисемилетняя гражданка Кыргызской

Республики, и сообщила, что неизвестные похитили её близкого родственника и вымогают деньги. Выяснилось, что гражданин Кыргызстана

А. уулу Н. 1998 года рождения просит родственников и знакомых перевести денежные средства в сумме 150 000 рублей. При этом его местонахождение оставалось неизвестным.

В результате проведенной операции в одной из квартир по улице Головинское шоссе обнаружили похищенного гражданина А. уулу Н., которого незаконно удерживали против его воли. По подозрению в совершении преступления задержаны 6 участников преступной группы, занимавшихся похищением людей, вымогательством, выбиванием долгов. Все задержанные являются гражданами Кыргызстана,

уроженцы Иссык-Кульской и Нарынской областей: И.А. 1996 г.р., Т. уулу А. 1995 г.р., М. уулу Э., 1997 г.р., Ы. Б. 2000 г.р., Ж. Р. 1999 г.р., Б. уулу А. 2001 года рождения.

Кроме этого в указанной квартире обнаружили другого гражданина Кыргызской Республики Н.Д. 2000 года рождения, которого злоумышленники

также незаконно удерживали и требовали денежные средства в размере 300 000 рублей. Как выяснилось, обоим мужчинам наносили телесные

повреждения, угрожали предметом схожим с пистолетом.

По данным фактам Головинским межрайонным следственным отделом (САО ГСУ СК РФ по г. Москве) возбуждено два уголовных дела статье 127 ч.2 (Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), по ст. 163 ч.2 (Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере), ст. 126 ч.2 (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровью, либо с угрозой применения такого насилия, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений) УК Российской Федерации.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 6 указанных задержанных граждан.

В ходе следствия всплыл другой факт преступления, к которому причастны задержанные лица. Как выяснилось, 10 мая текущего года злоумышленники насильно привели в эту же квартиру уроженца Джалал-Абадской области Дж.А. 1983 года рождения и незаконно удерживали, угрожая расправой. У мужчины вымогали денежные средства в размере 1 000 000 рублей.

По данному факту также возбуждено уголовное дело за по ст. 126 ч. 2 (Похищение человека) и 163 2 ст. (Вымогательство) УК Российской Федерации.

В настоящее время проводятся процессуальные действия, назначены соответствующие экспертизы, обвиняемым предоставлены адвокаты, а также в следственных действиях участвуют переводчики. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным тяжким преступлениям. Расследование продолжается.