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В КР планируется уравнять в правах частных и государственных нотариусов

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Минюст КР продолжает кардинально реформировать систему нотариата и работать с системными недостатками в сфере нотариальной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

"К примеру, совместно с правоохранительными органами выявляются факты поддельных дипломов у некоторых нотариусов, в том числе на уровне руководителей нотариальных объединений.

Также, изменен формат экзамена, чтобы повысить эффективность экзаменационных процедур, повысить роль автоматизированного компьютерного тестирования и минимизировать потенциальное влияние субъективного фактора на результаты экзаменов.

Идет процесс реализации положений Закона Кыргызской Республики "О нотариате" от 30 марта 2023 года, в части уравнения прав частных и государственных нотариусов, доступа частных нотариусов к наследственным делам, проведения общего собрания частных нотариусов и создания Нотариальной Палаты.

Разработаны и вынесены на общественное обсуждение более 15 нормативных правовых актов в сфере нотариата.

Идет разработка и введение автоматизированной информационной системы "Архив", введется оцифровка нотариального архива по всей стране и ввод в АИС нотариальных документов в режиме реального времени.

В целях устранения возможности коррупционных проявлений и других нарушений со стороны нотариусов, обеспечения прозрачности их деятельности, улучшения качества и доступности нотариальных услуг проводится процесс модернизации автоматизированной информационной системы "Электронный нотариат", которая предусматривает в том числе, биометрическую идентификацию граждан и нотариусов через отпечаток пальца и Face ID".


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URL: https://www.vb.kg/430160
Теги:
Министерство юстиции, нотариус, Кыргызстан
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