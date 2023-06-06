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Минздрав КР прокомментировал драку с участием врачей

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- Бермет Таалайбекова
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В соцсетях распространилось видео драки с участием врачей НИИ хирургии сердца и трансплантации органов. По словам автора видео, главный врач нанес удар ординатору.

"Для проведения служебного расследования была создана комиссия приказом МЗ КР от 05.06.2023 года за номером №688, которая в целях объективного рассмотрения на заседание пригласила заместителя директора НИИХСиТО Бекболот у.Н., Урманбетова К.С., аспиранта Абдикалил у.Э.. Всех их заслушали члены комиссии по существу дела.

По конфликтному инциденту с участием двух сотрудников НИИХСиТО установлено, что данный инцидент произошел в 2022 году, когда Бекболот у.Н. не занимал должность заместителя директора по лечебной работе. На должность заместителя директора он был назначен с 6 апреля 2023 года. Стоит отметить, что на тот момент директором являлся Т.З.Кудайбердиев, который своевременно не принял никаких мер. На данный момент участники инцидента друг к другу не имеют претензий, объяснительные имеются.

Однако Минздрав КР резко осуждает неэтичное поведение (насилие) медицинских работников по отношению к своим коллегам. В связи с чем, комиссией принято решение рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя директора по лечебной работе Бекболот у.Н", - говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/430162
Теги:
Минздрав, драка, Кыргызстан, врачи
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