Минздрав КР прокомментировал драку с участием врачей

В соцсетях распространилось видео драки с участием врачей НИИ хирургии сердца и трансплантации органов. По словам автора видео, главный врач нанес удар ординатору.

"Для проведения служебного расследования была создана комиссия приказом МЗ КР от 05.06.2023 года за номером №688, которая в целях объективного рассмотрения на заседание пригласила заместителя директора НИИХСиТО Бекболот у.Н., Урманбетова К.С., аспиранта Абдикалил у.Э.. Всех их заслушали члены комиссии по существу дела.

По конфликтному инциденту с участием двух сотрудников НИИХСиТО установлено, что данный инцидент произошел в 2022 году, когда Бекболот у.Н. не занимал должность заместителя директора по лечебной работе. На должность заместителя директора он был назначен с 6 апреля 2023 года. Стоит отметить, что на тот момент директором являлся Т.З.Кудайбердиев, который своевременно не принял никаких мер. На данный момент участники инцидента друг к другу не имеют претензий, объяснительные имеются.

Однако Минздрав КР резко осуждает неэтичное поведение (насилие) медицинских работников по отношению к своим коллегам. В связи с чем, комиссией принято решение рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности заместителя директора по лечебной работе Бекболот у.Н", - говорится в сообщении министерства.