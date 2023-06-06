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Уполномоченные по правам ребенка стран СНГ провели первое заседание

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Уполномоченный по правам ребенка Кыргызской Республики Асель Чынбаева приняла участие в формате видеоконференцсвязи в первом заседании Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств-участников СНГ, которое проходило в московском Отделении Исполнительного комитета СНГ. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

"На заседании собравшимися был утвержден Председатель Комиссии, которым стала Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

В ходе заседания члены Комиссии обсудили ряд вопросов: о современных проблемах защиты прав детей и роли структур гражданского общества в этом вопросе, помощи детям в условиях миграции, взаимодействии по вопросу возвращения детей из зоны вооруженного конфликта на территории Сирии и Ирака, их реабилитации и ресоциализации.

Также члены Комиссии обменялись информацией о лучших практиках в сфере защиты прав детей, кибербезопасности несовершеннолетних.

В обсуждении этих важных вопросов приняли участие члены Комиссии от Кыргызской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Таджикистан".


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URL: https://www.vb.kg/430164
Теги:
Россия, Кыргызстан, права детей
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