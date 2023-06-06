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В Джалал-Абадской области в отношении "автохулиганов" приняты меры

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В отношении организаторов и участников уличных автомобильных гонок на территории Джалал-Абадской области приняты меры профилактического воздействия. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, данная группа систематически проводила незаконные уличные автогонки, на которых разыгрывались денежные средства в крупном размере.

"Автохулиганы демонстративно нарушали общественный порядок и спокойствие граждан, создавали многочисленные аварийные ситуации, представляющие опасность для уличного движения, а также были зафиксированы неоднократные факты ДТП. Последствием одной из таких гонок является ДТП с разрушением забора одной из войсковых частей Джалал-Абада.

В результате, 2 июня 2023 года была пресечена очередная попытка проведения незаконных автогонок на территории Сузакского района, при этом задержана группа лиц в количестве 34 человек и 16 автотранспортных средств.

В ходе осмотра автотранспортных средств были обнаружены подложные государственные номерные знаки, задокументированы факты незаконного тонирования стекол, у отдельных участников автомобильных гонок при медицинском освидетельствовании выявлены факты употребления алкогольных напитков.

Все автомобильные средства были водворены на штраф стоянку ГУВД КР Джалал-Абадской области, где с участниками незаконных гонок проведены соответствующие профилактические мероприятия, в т.ч. наложение административных штрафов".


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URL: https://www.vb.kg/430165
Теги:
ГКНБ, гонки, Джалал-Абадская область
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