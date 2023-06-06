Волонтёры "Greenteen" помогли убрать мусор в Бишкеке после 1 июня

В минувшие дни прошли массовые гуляния горожан в рамках празднования Международного дня защиты детей, после чего на площади "Ала-Тоо" и ближайших парках осталось не мало мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В помощь работникам МП "Тазалык" волонтёры организации "Greenteen" навели порядок в дубовом парке, аллея молодежи, в скверах дружбы народов, центральный, трудовой славы.

В чистой эко-акции приняли участие порядка 120 ребят и собрали более 70 пакетов оставленного мусора.

Акимиат Первомайского района выражает огромную благодарность организации "Greenteen" за вклад в сохранении экологии и желаем успехов в вашей нужной миссии, а также пусть это послужит примером каждому".