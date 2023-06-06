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Волонтёры "Greenteen" помогли убрать мусор в Бишкеке после 1 июня

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В минувшие дни прошли массовые гуляния горожан в рамках празднования Международного дня защиты детей, после чего на площади "Ала-Тоо" и ближайших парках осталось не мало мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В помощь работникам МП "Тазалык" волонтёры организации "Greenteen" навели порядок в дубовом парке, аллея молодежи, в скверах дружбы народов, центральный, трудовой славы.

В чистой эко-акции приняли участие порядка 120 ребят и собрали более 70 пакетов оставленного мусора.

Акимиат Первомайского района выражает огромную благодарность организации "Greenteen" за вклад в сохранении экологии и желаем успехов в вашей нужной миссии, а также пусть это послужит примером каждому".


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URL: https://www.vb.kg/430166
Теги:
дети, мусор, Тазалык
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