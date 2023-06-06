Счетная палата в 2022 году выявила финансовых нарушений на 46 млрд сомов

В 2022 году Счетной палатой проведено 78 аудиторских мероприятий, в ходе которых охвачена деятельность 1 666 структурных и подведомственных подразделений объектов аудита. Об этом сообщает пресс-служба СП КР.

"По результатам аудиторской деятельности за отчетный год, Счетной палатой выявлено нарушений финансовой дисциплины на 46 101,7 млн сомов и 404 нарушений процедурного характера. Всего, от общей суммы выявленных нарушений, подлежит возмещению 15 544,3 млн сомов, из них возмещено 7 174,8 млн сомов. Работа по возмещению оставшихся нарушений продолжается.

По результатам аудиторских мероприятий, проведенных в отчетном году, были выявлены следующие виды нарушений:

1. Нарушения, совершаемые при формировании и рассмотрении проектов бюджетов бюджетной системы КР.

Общая сумма нарушений, совершаемых при формировании и рассмотрении проектов бюджетов бюджетной системы Кыргызской Республики составила 67,8 млн сомов.

2. Нарушения и недостатки при исполнении бюджетов бюджетной системы КР.

Общая сумма нарушений и недостатков при исполнении бюджетов бюджетной системы КР составила 26 666,0 млн сомов. От общей суммы выявленных нарушений возмещению подлежит 7 800,3 млн сомов. Возмещено 1 116,7 млн сомов.

3. Нарушения и недостатки при использовании имущества.

Общая сумма нарушений и недостатков при использовании имущества составила 6 813,0 млн сомов. От общей суммы выявленных нарушений возмещению подлежит 4 110,5 млн сомов. Возмещено 3 838,3 млн сомов.

4. Нарушения порядка учета и отчетности.

Общая сумма нарушений порядка учета и отчетности, составила 9 778,9 млн сомов. От общей суммы выявленных нарушений возмещению подлежит 3 092,9 млн сомов. Возмещено 2 045,1 млн сомов.

5. Нарушения законодательства КР в сфере государственных закупок.

Общая сумма выявленных нарушений законодательства Кыргызской Республики в сфере государственных закупок составила 1 662,5 млн сомов. От общей суммы выявленных нарушений возмещению подлежит 534,6 млн сомов. Возмещено 174,7 млн сомов.

6. Нарушения норм нормативных правовых актов и международных соглашений.

Общая сумма нарушений по данному виду составила 1 113,5 млн сомов. От общей суммы выявленных нарушений возмещению подлежит 5,9 млн сомов. Возмещено 27,3 тыс. сомов.

В отчетном году Счетной палатой проведены аудиты составления и исполнения бюджетов мэрий 18-ти городов и 207 айыл окмоту.

Аудитами составления и исполнения бюджетов мэрий 18-ти городов (из них: 4 города областного значения Талас, Балыкчы, Каракол и Каракуль) выявлено нарушений финансовой дисциплины на общую сумму 65,3 млн сомов. От общей суммы выявленных нарушений возмещению подлежит 7,6 млн сомов. Возмещено 4,4 млн сомов. Работа по устранению оставшихся нарушений и возмещению средств продолжается.

Общая сумма выявленных нарушений финансовой дисциплины по итогам аудитов айыл окмоту составила 239,7 млн сомов. От общей суммы выявленных нарушений возмещению подлежит 154,3 млн сомов. Возмещено 81,5 млн сомов. Работа по устранению оставшихся нарушений и возмещению средств продолжается.

Во исполнение предписаний Счетной палаты, объектами аудита в отчетном году привлечены к дисциплинарной ответственности 37 должностных лиц, из них 22 должностных лица освобождены от занимаемых должностей.

В 2022 году по проведенным аудитам, Счетной палатой КР для соответствующего рассмотрения в правоохранительные органы направлено всего 89 материалов аудитов на сумму 14,9 млрд сомов, 84,0 тыс. долл. США и 927,5 тыс. евро.

Из них в органы прокуратуры - 82 материала аудита на сумму 10,3 млрд сомов, 84,0 тыс. долл. США и 927,5 тыс. евро; в органы национальной безопасности - 7 материалов аудита на 4,6 млрд сом.

На сегодняшний день, по произведенной сверке с правоохранительными органами, по результатам рассмотрения:

- по 30 материалам аудита возбуждены уголовные дела;

- 6 уголовных дел направлены в суд;

- 6 уголовных дел прекращено;

- производство по 8 уголовным делам приостановлено;

- по 10 уголовным делам ведется следствие;

- 7 материалов аудита были приобщены к расследуемым уголовным делам;

- по 13 материалам аудита принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела;

- по 36 материалам аудита внесены акты прокурорского реагирования, в результате которых к дисциплинарной ответственности привлечены 18 должностных лиц;

- по 3 материалам аудита органами прокуратуры составлены соответствующие справки и изложенные аудитом факты приняты к сведению".