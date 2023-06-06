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Мигрант из Узбекистана утонул в чане с пивом в Подмосковье

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Мигрант из Узбекистана утонул в чане с пивом в Подмосковье. По предварительным данным, он хотел немного отпить из него, открыл люк, но у него закружилась голова из-за углекислого газа, в результате он упал в чан и утонул, сообщает СМИ.

Гражданина Узбекистана пригласили облагородить территорию у пивоварни. Хозяин производства уехал, а когда вернулся, то не нашел ни садовника, ни каких-либо изменений вокруг заводика. Мужчина не придал этому значения. Однако вскоре к нему пришел сотрудник и сообщил, что открыт люк на одном из чанов. И у этой же емкости отвернут кран, а по полу разлились дрожжи.

Пивовары заглянули в емкость объемом 2 тысячи литров и на ее дне увидели пропавшего рабочего. Вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть пострадавшего. По предварительной версии, смерть наступила от отравления углекислым газом.

Хозяин пивоварни предположил, что гастарбайтер решил отпить пива. Сначала открыл кран, но оттуда полились дрожжи. Тогда он решил зачерпнуть напиток сверху, открыл люк и у него закружилась голова от паров.


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URL: https://www.vb.kg/430170
Теги:
Россия, Узбекистан, Мигрант
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