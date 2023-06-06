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Московский следователь получил взятку в размере 1,6 млрд рублей

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- Бакыт Стамов
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В Никулинском суде Москвы начался суд над бывшим начальником одного из московских Следственных отделов Маратом Тамбиевым, которого обвиняют в получении рекордной взятки в истории. Деньги ему перечислили в биткоинах, и в пересчете на рубли это 1 миллиард 660 млн рублей, сообщает РЕН ТВ.

Как жил "самый богатый следователь"

Высокопоставленные офицеры за решеткой в залах суда явление в наше время не новое, но 35-летний Марат Тамбиев – особый случай. Бывший начальник Следственного отдела по Тверскому району Москвы обвиняется в получении рекордной взятки – более полутора миллиардов рублей.

Беспрецедентная сумма, которая на некоторое время превратила Тамбиева в самого богатого сотрудника правоохранительных органов.

"Жил скромно. Никаких изысков. Приезжал домой на служебной машине", – рассказывает консьержка.

Спецоперация по задержанию скромного офицера Тамбиева прошла еще весной. Следователя поймали с поличным – в качестве вознаграждения он взял 10 миллионов рублей от некоего предпринимателя, но это гроши по сравнению с его "пенсией".

"Пенсией" офицер назвал папку в ноутбуке, в которой спрятал ключи и пароли к своей главной тайне – баснословным сбережениям на криптокошельках. На счету у него было более одной тысячи биткоинов.

"Биткоин является одним из самых ликвидных активов, анонимных и децентрализованных. Именно по этой причине из огромного числа криптовалют, люди выбирают именно этот цифровой актив для получения взяток или для того чтобы произвести неофициальный платеж", – сообщил Рафаэль Манвелян, эксперт в сфере финансов и инвестиций.

"Темные делишки в тиши кабинетов": за что хакеры платили следователю

По версии следствия, криптовалюту Тамбиев получил от представителей одной из киберпреступных группировок Марка и Константина Бергманов, а также Кирилла Самокутяевского.

Хакеры продавали реквизиты кредитных карт и личные данные пользователей. В январе прошлого года Бергманова и Самокутяевского задержали. Именно в этот момент Тамбиев и обеспечил себе безбедную старость, взамен на согласие временно не арестовывать счета подследственных.

"Следователи и его руководители, действительно, принимают решения о наложении ареста на имущество подозреваемых и обвиняемых единолично. Безусловно, за этим надзирают вышестоящие следственные органы либо прокуратура, если туда поступает жалоба, но в целом этот процесс достаточно бесконтролен. Здесь, в тиши кабинетов, действительно можно какие-то темные делишки вершить", – заявил адвокат Вадим Багатурия.

Благодаря этой сделке Тамбиев, по сумме взятки, обошел даже полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко. На кошельках бывшего следователя хранилось почти 24 миллиона долларов или один миллиард шестьсот шестьдесят три миллиона рублей. Свои полтора миллиарда Захарченко копил долгие годы, а Тамбиев получил все и сразу.

Тратить взятку не спешил, жил скромно, на официальную зарплату. Копил на пенсию. Словно был уверен, что о его сбережениях никто не узнает. Расследовал дела, критиковал коррупционеров и боролся с нелегальными клиниками, владельцев которых он призывал сажать за решетку.

Что грозит Тамбиеву

Срок Тамбиеву грозит реальный, хотя сам скромный следователь-миллионер надеется избежать наказания, ведь свою вину отрицает. Коллеги ему не поверили, а что скажет суд – пока говорить рано.

Впереди – длительное разбирательство. В частности, служителям фемиды предстоит допросить ключевых свидетелей по делу – тех самых хакеров, давших рекордную взятку.

Они пошли на сделку со следствием и дали показания против Тамбиева. Это помогло кибермошенникам отделаться условными сроками, а вот высокопоставленный офицер до пенсии, на которую так старательно копил, может отправиться в места с особым режимом пребывания.


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URL: https://www.vb.kg/430173
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