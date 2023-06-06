Погода
$ 87.32 - 87.87
€ 93.50 - 94.50

Ташиев пообещал помочь с жильем жительнице Баткена с тремя дочерями

156  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель ГКНБ, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев провел встречу с жительницей Баткенской области Джулдибоевой Шоирой Тухтаевной, получающей лечение со своими 3-мя дочерями, которые во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года получили инвалидность из-за полученных увечий в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в автомашине находились 24 человека, из которых от полученных травм погибли 12 человек, включая её мужа - Мамирова Абдыганы, сына Абдырашидова Максатбека и дочери Абдырашитовой Сумаи.

В связи с тем, что дети после психологической травмы не хотят возвращаться домой в Баткенскую область председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев пообещал помочь в вопросе приобретения собственного жилья в Бишкеке, а также в оказании материальной помощи для лечения".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430174
Теги:
Баткенская область, Камчыбек Ташиев, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  