Ташиев пообещал помочь с жильем жительнице Баткена с тремя дочерями

Председатель ГКНБ, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев провел встречу с жительницей Баткенской области Джулдибоевой Шоирой Тухтаевной, получающей лечение со своими 3-мя дочерями, которые во время вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года получили инвалидность из-за полученных увечий в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в автомашине находились 24 человека, из которых от полученных травм погибли 12 человек, включая её мужа - Мамирова Абдыганы, сына Абдырашидова Максатбека и дочери Абдырашитовой Сумаи.

В связи с тем, что дети после психологической травмы не хотят возвращаться домой в Баткенскую область председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев пообещал помочь в вопросе приобретения собственного жилья в Бишкеке, а также в оказании материальной помощи для лечения".