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Члены фракции "Ынтымак" с семьями поедут в США

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Члены парламентской фракции "Ынтымак" в полном составе поедут в США. Об этом журналистам сообщил депутат ЖК Балбак Тулобаев.

По его словам, 9 нардепов приглашены организацией NDI (Национальный демократический институт по международным вопросам) для обмена опытом.

"Даст бог, если всем дадут визы, то все девять членов фракции поедут. Сейчас точная дата неизвестна, но планируем поехать в конце июня. Думаю, поездка продлится три-четыре дня, будем также встречаться с соотечественниками", - сказал Балбак Тулобаев.

Депутат также отметил, что всей семьей подал на визу.

"В NDI обещали покрыть расходы только депутатов, а траты семьи каждый возьмет на себя. Я не знаю, у меня хватит финансов или нет, чтобы покрыть расходы всей семьи. Да и визу дадут ли всем, это тоже вопрос", - заявил нардеп.

Источник: bulak.kg


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URL: https://www.vb.kg/430177
Теги:
виза, США, Жогорку Кенеш, Балбак Тулобаев, семья
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