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Побег из ИВС в Ысык-Ате: Прокуратурой задержаны милиционеры

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Прокуратурой Ысык-Атинского района Чуйской области по факту побега обвиняемого из ИВС Ысык-Атинского района возбуждено уголовное дело по статье 348 (Халатность) Уголовного кодекса КР. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

Так, 5 июня 2023 года примерно в 01:40 часов дежурный-милиционер Ж.Т.К. и милиционер ИВС ОВД Ысык-Атинского района Д.К.Б., злоупотребляя своими должностными полномочиями, оказали содействие совершению побега из ИВС ОВД района обвиняемому С.К.Т..

Последний, напомним, обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, т.е. похищение человека, разбой, незаконное лишение свободы и покушение на убийство. Уголовное дело в отношении С.К.Т. находилось на рассмотрении Ысык-Атинского районного суда.

В ходе следствия задержаны дежурный милиционер Ж.Т.К. и милиционер ИВС ОВД Ысык-Атинского района Д.К.Б.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к данному преступлению".


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URL: https://www.vb.kg/430180
Теги:
побег, Ысык-Атинский район, прокуратура
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