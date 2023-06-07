Жена и сын генконсула Северной Кореи пропали во Владивостоке

Во Владивостоке исчезла семья генконсула Северной Кореи. Сотовые телефоны жены и сына высокопоставленного дипломата отключены, передает телеграмм-канал SHOT.

Ким Кум Сун с 15-летним сыном Пак Квон Чжу уехали с территории Генконсульства КНДР на такси утром 4 июня, и больше их не видели. Сейчас телефоны вне зоны доступа.

По нашей информации, полицейские уже опросили таксиста, который вёз пропавших. Он рассказал, что довёз пассажиров до улицы Русской и высадил недалеко от кинотеатра "Нептун". По камерам эта информация подтвердилась. Разосланы ориентировки.