Садыр Жапаров поздравил финансово-экономических работников Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 июня, поздравил работников финансово-экономической системы с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые работники финансово-экономической системы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот день является признанием важности вашего вклада в развитие экономики страны. Ваша компетентность, профессионализм и ответственность играют решающую роль в формировании устойчивой экономической системы, обеспечении стабильности финансового сектора и развитии бизнес-среды.

Благодаря усилиям профессионалов, усердно работающих в этой области, и проводимой финансовой, экономической политике за последние годы удалось достичь высоких темпов экономического роста и беспрецедентных показателей бюджета. Это само по себе является доказательством того, что ваши усилия напрямую влияют на улучшение жизни нашего народа, способствуют созданию новых рабочих мест и повышению уровня благосостояния населения.

Ваши глубокие знания, богатый опыт и преданное служение являются неоценимым ресурсом для достижения наших общих целей по поддержанию финансовой стабильности страны и новых высот в развитии нашего государства.

Перед нами стоят задачи по сохранению высокого темпа экономического роста путем создания условий для дальнейшего роста предпринимательской активности, привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса. Твердо верю, что эти задачи, направленные на светлое будущее нашей страны, будут выполнены со всей ответственностью!

Еще раз с профессиональным праздником!

Пусть ваш добросовестный труд будет всегда служить развитию страны и повышению благосостояния нашего народа.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в работе!"- говорится в поздравлении президента.