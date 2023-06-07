Погода
$ 87.25 - 87.90
€ 93.50 - 94.50

Садыр Жапаров поздравил финансово-экономических работников Кыргызстана

138  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров сегодня, 7 июня, поздравил работников финансово-экономической системы с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые работники финансово-экономической системы!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот день является признанием важности вашего вклада в развитие экономики страны. Ваша компетентность, профессионализм и ответственность играют решающую роль в формировании устойчивой экономической системы, обеспечении стабильности финансового сектора и развитии бизнес-среды.

Благодаря усилиям профессионалов, усердно работающих в этой области, и проводимой финансовой, экономической политике за последние годы удалось достичь высоких темпов экономического роста и беспрецедентных показателей бюджета. Это само по себе является доказательством того, что ваши усилия напрямую влияют на улучшение жизни нашего народа, способствуют созданию новых рабочих мест и повышению уровня благосостояния населения.

Ваши глубокие знания, богатый опыт и преданное служение являются неоценимым ресурсом для достижения наших общих целей по поддержанию финансовой стабильности страны и новых высот в развитии нашего государства.

Перед нами стоят задачи по сохранению высокого темпа экономического роста путем создания условий для дальнейшего роста предпринимательской активности, привлечения инвестиций, развития малого и среднего бизнеса. Твердо верю, что эти задачи, направленные на светлое будущее нашей страны, будут выполнены со всей ответственностью!

Еще раз с профессиональным праздником!

Пусть ваш добросовестный труд будет всегда служить развитию страны и повышению благосостояния нашего народа.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в работе!"- говорится в поздравлении президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430187
Теги:
праздник, президент, Кыргызстан, поздравление, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  