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"Бишкекзеленхоз" продолжает создавать ландшафтные уголки

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- Назгуль Абдыразакова
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Городские озеленители усердно работают над украшением столицы к летнему сезону. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, на смену привычному газону и живой изгороди на перекрёстках столицы начали появляться ландшафтные зоны, усаженные разнообразными породами лиственных и хвойных растений и не только.

Так, например, зеленхозовцы преобразили перекрёстки улиц: 7-апреля-Ахунбаева, Курманжан-Датка-Салиева, Тоголок-Молдо-Киевская, Ибраимова-Жумабек, Боконбаева на пересечении с бульваром Молодой Гвардии.

"Уголки украшены не только зелеными насаждениями, но и декоративными камнями. На клумбах нарисованы узоры и эскиз логотипа самого предприятия.

Работы в данном направлении будут продолжаться" - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/430196
Теги:
благоустройство, Бишкек, мэрия
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