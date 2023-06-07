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Как благодаря бдительности милиционеров находятся пропавшие люди

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- Назгуль Абдыразакова
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Юные граждане по разным причинам убегают из дома. Какие-то истории схожие, какая-та ситуация требует отдельного внимания. Возможно в момент побега молодой парень или девушка не до конца осознают, что своим уходом наносят вред всем членам семьи. Потому что за них переживают, беспокоятся. На днях в Ноокатском районе Ошской области пропал двадцатилетний парень. Родители и родственники искали его почти месяц. Мать находилась в крайне отчаянном состоянии. Молодой житель вышеназванного района нашелся случайно благодаря действиям сотрудников батальона №3 полка специального назначения "Шумкар" Эламана Мурзабекова и Абдыкадыр уулу Бексултана.

По словам милиционеров, они проводили обход и увидели, что незнакомый гражданин лежал на траве в парке.

"Мы хотели убедиться все ли с ним в порядке? Стали расспрашивать, откуда он? Парень ответил, что из Ноокатского района. Уточнили чем занимается в городе? При нем не было документов, удостоверяющие его личность. Он объяснил, что находится в трудной ситуации, был голоден. Мы связались с родителями молодого парня. Мать сообщила, что ее сын 20 дней как пропал без вести. В тот момент отец разыскивал сына в Оше, его тетя, которая работает в России, стала разыскивать племянника в аэропорту. Она думала, что он возможно пересек границу. Далее мы передали парня отцу.

Мы часто наблюдаем на улице молодых парней и девушек, которые обидевшись на родителей, убегают из дома. В нашей практике это третий случай, когда мы находим без вести пропавшего.

Особенно мы бдительны в ночное время и фиксируем случаи, когда подростки убегают из дома и возвращаем их родителям", - говорит Эламан Мурзабеков.


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URL: https://www.vb.kg/430197
Теги:
Ноокатский район, Ошская область, пропавшие без вести, поиски, милиция
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