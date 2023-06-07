Бакетаев советует властям по уму использовать оппозицию

Политолог Бакыт Бакетаев советует властям использовать наиболее активных представителей оппозиции для работы в государственном аппарате. По его словам, надо использовать их кипучую энергию во благо страны, в противном случае она направляется в деструктивное русло. Своим мнением по этому поводу политолог поделился ниже:

"На днях прошли задержания группы людей, причастных к подготовке массовых беспорядков и акций неповиновения с целью захвата власти. Среди прочих задержана председатель политической партии "Элдик кенеш" Роза Нурматова. ГКНБ утверждает, что под ее руководством регулярно проводились встречи, направленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц против государственных структур с обсуждением планов по насильственному захвату власти.

Я знаю Розу Зарлыковну очень давно, она работала в системе комсомола, потом в правительстве, завотделом социальной политики. На госдолжностях ещё со времен А. Акаева. До него работала при А. Жумагулове, Т.Усубалиеве. В общем, партийный и комсомольской работник.

Недавно она вернулась из Москвы. Мы с ней встретились, она говорила, что очень хочется работать, взяться за развитие какого- нибудь района, города. Мол, внутри все кипит, энергия бьёт через край, есть новые взгляды на решение проблем...Я тогда подумал: почему таких энергичных и целеустремлённых не привлекает к работе наша власть? Ведь даже сам президент говорит, что не хватает квалифицированных кадров. И вот я как раз собирался каким-то образом донести эту мысль до руководства. Тем более, энергичность и активную жизненную позицию Розы Нурматовой очень хорошо знают и Камчыбек Кыдыршаевич, и Садыр Нургожоевич.

А теперь мы видим, что она задержана за попытку организовать госпереворот. Видимо, ее подвела кипучая энергия и активная жизненная позиция. Она, видимо, хотела таким путём прийти к власти и работать во благо народа. И подобные амбиции есть у очень многих оппозиционеров. Вот таких людей надо подключать к государственной работе, чтобы кто-то другой не направил их энергию в деструктивное русло. Всегда замечал, что среди оппозиционно настроенных граждан есть очень толковые специалисты, профессионалы. Вот их и надо привлекать к управлению, государственной работе. Закрепить за ними определённый участок и смотреть на результаты. Иначе их энергия переполняется и выливается в дестабилизирующую силу, они сворачивают на кривую дорожку. Вот поэтому я и хочу обратить внимание властей на оппозицию. Те же самые "кемпирабадцы", тот же Атай Бешенбек, Марат Баязов и др.. Их надо как-то занять, направить их активность, их навыки, опыт на созидание. Если с ними не работать, то люди будут постоянно уходить в оппозицию. Есть у нас люди со своим видением решения проблем, со своим мыслями и планами по решению тех или иных задач.

Я знаю бизнесменов, например, которые сидят в соцсетях и критикуют главу кабмина Акылбека Жапарова. Надо бы пригласить их, выслушать, дать возможность реализовать свой потенциал. Надо заметить, порой они высказывают вполне себе дельную критику, ценные советы. Вот именно с этой целью хотел бы обратиться лично к Садыру Нургожоевичу, Камчыбеку Кыдыршаевичу и Акылбеку Усенбековичу. С некоторыми критиками власти надо вести работу, разговаривать, выслушать их советы, мнения... Чем занимается заместитель кабмина Эдиль Байсалов? Вот ему бы поручить встречи с такими людьми, если надо, дать им определённый фронт работы. И пусть они там свою энергию выплескивают, применяют свои знания, умения, организационные способности.

Также хотелось бы обратиться к критикам власти. Тем, кто недоволен политикой президента, кабинета министров, парламента.

Вы предлагайте чётко оформленные варианты по решению тех или иных проблем, выступайте с конкретными предложениями. Тогда, глядишь, появится возможность, что ваши навыки, профессиональные способности, ваше видение и таланты будут направлены на благо народа.

В целом, надо менять политику в этом направлении, иначе у нас каждые один-два года будут предприниматься попытки переворота. Кыргызы - это своеобразная нация, у нас кочевая философия, тем мы заметно отличаемся от других стран региона".