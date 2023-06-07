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ГКНБ задержана иностранка, находящаяся в розыске за экстремизм

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР совместно с сотрудниками ГУУР МВД КР задержана гражданка иностранного государства К.А.Г., которая разыскивалась на территории иностранного государства за причастность к "Организации экстремистского сообщества". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам проведенных мероприятий, согласно ст.97 УПК КР К.А.Г. водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводит необходимые следственные мероприятия на установлении лиц причастных к укрывательству "К.Г.А." на территории КР".


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URL: https://www.vb.kg/430199
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан
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