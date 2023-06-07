ГКНБ задержана иностранка, находящаяся в розыске за экстремизм

ГКНБ КР совместно с сотрудниками ГУУР МВД КР задержана гражданка иностранного государства К.А.Г., которая разыскивалась на территории иностранного государства за причастность к "Организации экстремистского сообщества". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По результатам проведенных мероприятий, согласно ст.97 УПК КР К.А.Г. водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводит необходимые следственные мероприятия на установлении лиц причастных к укрывательству "К.Г.А." на территории КР".