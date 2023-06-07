В Караколе прошли "Пушкинские дни"

"Пушкин - это радость от чтения на русском языке, - отметил руководитель Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев, открывая Пушкинские дни в Караколе.

"Русский язык –это общее достояние всех народов Кыргызстана, России и стран СНГ. Это язык, на котором мы обретаем друзей. Пусть этот Пушкинский праздник и Пушкинские дни в Кыргызстане позволят почувствовать радость от того, что в Кыргызстане живет язык Пушкина и разделить ее со всеми кыргызстанцами!", - сказал он.

Старт Пушкинским дням был дан в Парке культуры и отдыха, носящем имя поэта. Горожан с Днем русского языка поздравили руководитель аппарата мэрии Каракола Рыскул Сагынбаев, заведующая отделом международного и межрегионального сотрудничества Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Елена Кривова и председатель ОО "Российские соотечественники Иссык-Куля" Сергей Устимов. Участники возложили цветы к монументу поэту, школьные и студенческие творческие коллективы подготовили праздничный концерт.

В Иссык-Кульском государственном университете им. К. Тыныстанова состоялась встреча с учителями русского языка и литературы Каракола, Ак-Суйского, Тюпского и Жети-Огузского районов Иссык-Кульской области. Литературный критик, заместитель председателя Ассоциация союзов писателей и издателей России Яна Сафронова рассказала, как развивается современная российская литература и какое влияние на нее оказывают традиции русской классической литературы в лекции "Пушкинские традиции в современной литературе".

Дом русского зарубежья им. А. Солженицына передал в дар университету 300 книг: произведения классической и современной русской литературы, историческую литературу, словари и энциклопедии.

Были подведены итоги Акмуллинской олимпиады по русскому языку, организованной Башкирским государственным педагогическим университетом им. М. Акмуллы.

"Каракол – центр культуры и образования, город молодежи, - отметил ректор БГПУ Салават Сагитов. – Здесь начинает свою работу Центр открытого образования на русском языке. В центре будут созданы все условия для проведения уроков русского языка, повышения квалификации учителей, научных и культурных фестивалей. Надеюсь, через год, когда центр будет работать в полную силу мы встретим юбилей Пушкина новыми делами и результатами".

Накануне Русский дом в Бишкеке передал учебники и художественную литературу средней школе им. А.С. Пушкина с. Григорьевка и школе-гимназии №11 г. Каракол.