Акылбек Жапаров прибыл с рабочей поездкой в Сочи

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров прибыл с рабочей поездкой в город Сочи для участия в очередных заседаниях Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В рамках рабочей поездки глава кабинета министров примет участие в ряде других мероприятий деловой программы с участием глав правительств Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Кроме этого Председатель Кабмина выступит на пленарной сессии III Евразийского конгресса и примет участие в международной выставке "Евразия - наш дом".

В рамках рабочей поездки Акылбек Жапаров также проведёт ряд двусторонних встреч".