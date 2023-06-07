Погода
$ 87.25 - 87.90
€ 93.50 - 94.50

Акылбек Жапаров прибыл с рабочей поездкой в Сочи

212  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров прибыл с рабочей поездкой в город Сочи для участия в очередных заседаниях Евразийского межправительственного совета, Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В рамках рабочей поездки глава кабинета министров примет участие в ряде других мероприятий деловой программы с участием глав правительств Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств.

Кроме этого Председатель Кабмина выступит на пленарной сессии III Евразийского конгресса и примет участие в международной выставке "Евразия - наш дом".

В рамках рабочей поездки Акылбек Жапаров также проведёт ряд двусторонних встреч".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430207
Теги:
Акылбек Жапаров, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  